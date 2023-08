L'atmosfera sarà quella delle feste estive, con musica, intrattenimento e la possibilità di assaporare una vasta selezione di birre provenienti da una ventina di birrifici pugliesi e italiani. L'evento è aperto a tutti gli appassionati e gli amanti della birra, che potranno godersi il panorama e l'atmosfera unica offerta dal Castello Volante.Tra le attrazioni dell'evento ci saranno musica dal vivo, incontri tematici, visite guidate, un mercatino, street food di qualità e la possibilità di degustare oltre cento birre artigianali grazie a una sessantina di spine disseminate tra il fossato e le terrazze dell'antico maniero.La birra sarà protagonista assoluta, con la partecipazione di birrifici provenienti da diverse parti d'Italia, come Parma, Bari, Potenza, Varese, Vicenza, Macerata e Napoli, oltre a una selezione di birrifici pugliesi e lucani. Sarà possibile degustare birre di vari stili e provenienze, con un'attenzione particolare alle produzioni artigianali.L'evento sarà anche un'occasione per scoprire la cultura brassicola belga, con uno stand dedicato alle birre artigianali provenienti dal Belgio, tra grandi classici e interpretazioni moderne di stili meno conosciuti.Oltre alla birra, non mancheranno le proposte culinarie, con un'area food più grande e ricca delle edizioni precedenti. Si potranno gustare piatti come hamburger, pulled pork, bombette, polpette, parmigiane, chips, fritture, gelato artigianale e frutta fresca.L'evento sarà arricchito da una serie di incontri, degustazioni, dj set e live sulle varie terrazze del Castello. L'ampio programma offrirà intrattenimento per tutti i gusti e le età."Birre al Castello" è un'opportunità per vivere tre giorni di festa, birra di qualità, musica e intrattenimento in uno scenario unico come il Castello Volante di Corigliano d’Otranto.Per ulteriori informazioni e dettagli sull'evento, è possibile contattare il numero 3273024778 o visitare la pagina Facebook ufficiale: www.facebook.com/birrealcastello2023