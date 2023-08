Il primo agguato ha avuto luogo a Torre Santa Sabina, in provincia di Brindisi. Un giovane di 32 anni, originario del Gambia, è stato vittima di un attacco a colpi di arma da taglio. L'uomo, che lavorava come guardiano presso un lido locale, è stato ritrovato gravemente ferito da un passante nelle vicinanze della struttura. I soccorsi sono intervenuti prontamente, e il 32enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Brindisi. Le ferite riportate sono serie, e la sua condizione è attualmente considerata riservata. L'incidente ha scosso la comunità locale, e le indagini per stabilire le cause e gli autori dell'aggressione sono in corso.



Il secondo episodio di violenza si è verificato a Siponto, nel Foggiano. Un uomo di 41 anni è stato vittima di colpi di arma da taglio dopo una lite. La situazione è emersa ieri sera, quando la violenza si è consumata. I Carabinieri sono al lavoro per far luce sulla dinamica dell'aggressione e individuare i responsabili. La vittima è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Fortunatamente, non sembrerebbe essere in pericolo di vita.



L'incidenza di questi episodi di violenza sconcerta la comunità e mette in evidenza la necessità di un impegno continuo per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini. Le autorità locali e le forze dell'ordine stanno lavorando per garantire che gli autori di queste aggressioni vengano individuati e puniti, e che la pace e la tranquillità possano essere ripristinate nelle rispettive località.

BRINDISI - La quiete delle ultime ore è stata interrotta da due episodi di violenza che hanno scosso la Puglia. In due diverse località della regione, Torre Santa Sabina e Siponto, si sono verificati agguati con conseguenze gravi per le vittime coinvolte.