BISCEGLIE - Francesco Sinigaglia presenta il volume All the world is a stage. Teatro e metateatro in Hamlet di William Shakespeare, per la casa editrice TraLeRighe di Lucca, nella kermesse letteraria Libri nel Borgo Antico 2023, domenica 27 agosto alle ore 19:00, in Piazza Tre Santi, in collaborazione con S.O.M.S. “Roma Intangibile”.La presentazione, nell’ultima di giornata della rassegna biscegliese, sarà introdotta dal Presidente del Sodalizio Comm. Pasquale D’Addato e vedrà l’autore dialogare con la dott.ssa Ilaria Di Benedetto nelle vesti di moderatrice. Le attrici Arianna Lamantea e Camilla Sinigaglia faranno da voci narranti all’evento.Il volume si preoccupa di mettere in relazione la produzione drammaturgica di William Shakespeare con le teorizzazioni teatrali di Konstantin Stanislavskij: «Che non sia Shakespeare, attraverso le parole e le azioni di Amleto, a porre i cardini per la costruzione del teatro di regia e a configurarsi come suo iniziatore? In All the world is a stage. Teatro e metateatro in Hamlet di W. Shakespeare si tenta di dare ordine e risposta alla complessa domanda sul metateatro shakespeariano, concernente natura e fortuna, a partire dalle parole che Amleto rivolge ai comici giunti a corte per alleviare il mal d’animo del protagonista, oppresso dal peso della scomparsa prematura del padre», ha spiegato l’autore.Francesco Sinigaglia è PhD in Lettere, Lingue e Arti, presso il Dip. di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari. Ha collaborato presso il Departamento de Traducción e Interpretación dell’Universidad de Alicante in Spagna. È dal 2012 fondatore e Presidente dell’associazione di promozione sociale “CompagniAurea – teatro” e si occupa di formazione teatrale per ogni fascia d’età.