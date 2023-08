BISCEGLIE - Arrivato a conclusione il concorso artistico-culturale “Cuori a Levante”, ideato da Michele De Pinto e realizzato con l'apporto della Scuola di Ciclismo Asd LudoBike Racing Team, della Confcommercio Bisceglie, di Mastrototaro Food e delle Vecchie Segherie Mastrototaro. Ha collaborato per la realizzazione fattiva dell’evento Ventura (Rino) Ricchiuti, titolare del Bar Rondò. Nel corso della serata di martedì 1° agosto si è tenuta la premiazione del concorso collegato all’evento organizzato nel quartiere di santa Maria di Costantinopoli, a Levante per l’appunto. Finalità del concorso (poesie e/o disegno) rivolto ai piccoli dai 3 ai 14 anni di esprimere emozioni, fantasie, curiosità e stati d’animo sul tema “La mia estate”.La giuria composta da Viviana Peloso, libraia (Presidente di Giuria), Francesco Brescia, giornalista, Fabiano Di Lecce, direttore artistico della Compagnia Fagipamafra, Lucrezia Mastrapasqua, illustratrice, e Valeria De Feudis (DOMOtèka) e Sebastiano Marchese (Tipografia Marchese Stampa di Classe) in rappresentanza degli sponsor, ha valutato 130 elaborati.Sono stati selezionati dieci vincitori utilizzando come criteri di valutazione l'espressività e il messaggio dell'elaborato, l’abilità artistica del partecipante e l’attinenza con le finalità del concorso.Ad aggiudicarsi un buono acquisto libri presso le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie sono stati: Categoria Poesia: Greta Milazzi (10 anni); Federica Turtur (8 anni). Categoria Disegno Età 3-6 anni: Giuseppe Barraco (4 anni); Arianna Tatoli (5 anni). Categoria Età 7-14 anni: Samuel Ventura (9 anni); Pasquale Alessandro Papagni (8 anni); Alice Monopoli (10 anni); Nicole Chirco (7 anni); Erica Iacono Quarantino (8 anni) Federica Mozzillo (12 anni).Alla premiazione hanno preso parte il sindaco Angelantonio Angarano e l'assessore alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico Onofrio Musco.«Aver pensato di ideare un progetto che potesse prendere vita nel quartiere di Levante è stato originale e vincente – afferma Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie –. Questo a dimostrazione che la città tutta va coinvolta nella partecipazione attiva agli eventi, che tutti i quartieri meritano di vivere momenti ludici, di promozione delle peculiarità tipiche del territorio, di afflato tra i commercianti dei diversi quartieri. Complimenti agli organizzatori tutti, alle realtà associative aderenti e a quanti vorranno d’ora in poi dare linfa e respiro a un quartiere periferico solo da un punto di vista logistico, ma per nulla sotto il profilo della vivacità e del dinamismo economico-produttivo», conclude Carriera.«Complimenti alla Ludobike, a Michele De Pinto e a Rino Ricchiuti per aver strutturato un evento di così grande richiamo nel quartiere di Levante – dichiara Katia Todisco, Confcommercio Bisceglie –. Nonostante si trattasse della primissima edizione di un’iniziativa cui auguriamo lunghissima vita, la partecipazione del pubblico è stata larga e nutrita. È la dimostrazione che quando amministrazione, commercianti illuminati, associazioni si stringono attorno a un progetto valido e lavorano all’unisono, i risultati sono pienamente appaganti».