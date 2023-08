BARI - La questione dei crediti derivanti dai bonus edilizi che rimangono in sospeso nei cassetti fiscali di famiglie e imprese è diventata una vera e propria emergenza dalle conseguenze potenzialmente devastanti. Oltre al rischio di chiusura di un gran numero di aziende e alle possibili ondate di licenziamenti, si profila anche la minaccia di situazioni finanziarie precarie per molte famiglie, a causa di un atteggiamento governativo ritenuto irresponsabile.In questo contesto, la proposta presentata da Raffaele Piemontese e Filippo Caracciolo è stata accolta con favore dal deputato barese del Partito Democratico, Marco Lacarra. Egli ha definito l'iniziativa come un passo positivo verso la risoluzione di questo problema. La Regione Puglia, attraverso le sue entità e le controllate, potrebbe svolgere un ruolo determinante senza gravare sul bilancio pubblico o sui contribuenti pugliesi.Lacarra auspica che questa proposta venga valutata rapidamente e implementata, in modo da offrire un sollievo concreto a numerosi cittadini. Tuttavia, l'appello è rivolto al governo di Giorgia Meloni affinché non ostacoli gli sforzi di coloro che cercano di rimediare a situazioni che potrebbero essere evitate.La questione dei crediti incagliati da bonus edilizi rappresenta un nodo cruciale da affrontare con decisione e responsabilità. La cooperazione tra gli enti locali e il governo centrale è essenziale per evitare che questa situazione si traduca in conseguenze gravi per famiglie e imprese.