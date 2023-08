BOLZANO - Omer Cim, l'ex compagno di Celine Frei Matzohl, la giovane donna di 21 anni trovata senza vita nell'appartamento dell'uomo a Silandro (Bolzano), è stato arrestato dopo essere stato ricercato immediatamente dopo la scoperta del cadavere. Cim, 28 anni, è stato intercettato mentre tentava di attraversare il confine con l'Austria. L'arresto è avvenuto grazie all'intervento di un carabiniere che ha sparato alle ruote dell'auto su cui l'uomo stava cercando di fuggire, causandone la fuoriuscita dalla strada.La scoperta della tragica vicenda è stata segnalata dai genitori della vittima, che avevano denunciato la scomparsa di Celine Frei Matzohl. La giovane, originaria di Corces, una piccola località nella val Venosta, lavorava come collaboratrice in un hotel della zona ed aveva avuto esperienze lavorative presso il consorzio agrario di Silandro.Il corpo della vittima presentava diverse coltellate, e sul luogo del delitto è stato rinvenuto anche un coltello che potrebbe essere stato utilizzato come arma del delitto. Le autorità stanno investigando l'accaduto per fare luce su tutti i dettagli e le circostanze che hanno portato a questa tragica situazione.L'arresto di Omer Cim, avvenuto mentre cercava di fuggire verso l'Austria, è un passo importante per le indagini, che cercheranno di stabilire con precisione cosa sia accaduto e le motivazioni che hanno portato a questo terribile evento. La comunità locale è stata sconvolta da questa tragedia, e le autorità stanno lavorando per garantire giustizia e risposte alle domande rimaste senza risposta.