CURSI (LE) - A Cursi ritornano le passeggiate di Caminanti alla scoperta del parco delle cave della pietra leccese, del parco urbano e delle bellezze custodite all’interno del comune dell’Entroterra Idruntino, denominato "città della pietra". La rassegna ideata dall’associazione Ecomuseo della pietra leccese valorizza e promuove la conoscenza a ritmo lento il paesaggio e la bellezza del parco delle cave si svolgerà ogni giovedì 17-24-31 agosto alle ore 18,00 ed è inserita negli eventi estivi del Comune di Cursi "Cur…si muove". - A Cursi ritornano le passeggiate di Caminanti alla scoperta del parco delle cave della pietra leccese, del parco urbano e delle bellezze custodite all’interno del comune dell’Entroterra Idruntino, denominato "città della pietra". La rassegna ideata dall’associazione Ecomuseo della pietra leccese valorizza e promuove la conoscenza a ritmo lento il paesaggio e la bellezza del parco delle cave si svolgerà ogni giovedì 17-24-31 agosto alle ore 18,00 ed è inserita negli eventi estivi del Comune di Cursi "Cur…si muove".





CAM(m)INANTE: participio presente del verbo "cam(m)inare", nel dialetto salentino indica il viaggiatore o più semplicemente il "passeggiatore seriale", colui che cammina lentamente e si ferma per ascoltare il respiro ed il suono degli alberi, della pietra, delle case votive, cogliendo la gioia della bellezza della luce che cambia col variare del momento della giornata e del sole al tramonto che cede il passo alla luna.

Sarà un panorama quasi lunare quello che i caminanti si troveranno ad osservare, un paesaggio che sa di sudore e di fatica, quella di un tempo quando si scendeva in cava all’alba e si scolpiva la pietra "cu lu zoccu". Lo strumento usato manualmente tagliava la pietra in modo unico e mai uguale, negli ultimi anni il piccone ha ceduto il passo alla tecnologia e alla pietra cavata più velocemente in maniera uniforme e perfetta. Ci si potrà mettere in ascolto della pietra, che parlerà del cambiamento dei tempi e la trasformazione delle cave in giardini di pietra, delle residenze artistiche e degli artisti che nelle cave di Cursi hanno lasciato il segno.

Questa rassegna è nata per "dar passo" a coloro che sentono il paesaggio non solo come spazio da attraversare ma anche come cassarmonica di suoni ancestrali.

Ritrovo ore 18:00 in prossimità di Palazzo De Donno, in Piazza Pio XII a Cursi (LE), durata 1 ora e 30 minuti circa si consiglia abbigliamento comodo.

Ogni passeggiata è riservata ad un massimo di 20 caminanti pertanto sarà necessario prenotare la propria partecipazione. Info inviare una mail ecomuseo.pietraleccese@gmail.com oppure inviare un messaggio alla pagina @ecomuseodellapietraleccese

Negli stessi giorni e il 19-23-25-27-28-29-30 dalle ore 18:00 alle 20:00 sarà possibile visitare a Palazzo De Donno il frantoio ipogeo e la mostra Stone Stories a cura di Dario Curatolo.