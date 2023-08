MESAGNE (BR) - Dalle ore 21:30 in piazza Orsini del Balzo, arrivano Renzo Rubino e la Sbanda, ossia la banda di paese composta dal panettiere, il macellaio, l’assicuratore, il nipote di Nicola di Bari e tanta altra gente che nella vita si avvicina alla musica per liberarsi dagli impegni quotidiani. - Dalle ore 21:30 in piazza Orsini del Balzo, arrivano Renzo Rubino e la Sbanda, ossia la banda di paese composta dal panettiere, il macellaio, l’assicuratore, il nipote di Nicola di Bari e tanta altra gente che nella vita si avvicina alla musica per liberarsi dagli impegni quotidiani.





Insieme daranno vita a sonorità uniche, dal sapore antico, come i vecchi cortei che riecheggiavano nei pomeriggi pugliesi di un tempo. Il repertorio del cantautore pugliese è rivisitato in una chiave popolare, in stile felliniano, mentre gli arrangiamenti per la banda sono curati dal maestro Mauro Ottolini. Lo spettacolo si divide in due momenti: la prima parte sul palco, a seguire in corteo tra le strade del Borgo. Lo spettacolo è inserito tra gli appuntamenti del Brindisi Performing Arts, festival di arti performative organizzato da AlphaZtl Compagnia d’Arte Dinamica con la direzione artistica di Vito Alfarano, riconosciuto dal ministero della Cultura e dalla regione Puglia. La partecipazione all'evento è gratuita.