BARI - Un drammatico incidente sul posto di lavoro ha visto coinvolto un operaio di 56 anni, che ora è ricoverato in prognosi riservata in seguito alla caduta dal tetto di un edificio a Capurso, nel Barese. L'incidente è stato causato dal cedimento di un lucernario sul tetto, sul quale l'uomo stava svolgendo dei lavori al momento dell'incidente.L'operaio è stato rapidamente soccorso dai membri del servizio medico 118, che lo hanno trasportato al Policlinico di Bari per ulteriori accertamenti e cure. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, motivo per cui è stato collocato in prognosi riservata. L'incidente ha suscitato preoccupazione e attenzione nella comunità locale.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per raccogliere informazioni e verificare le circostanze dell'accaduto. Anche il personale dello Spesal (Servizio provinciale emergenza sanitaria e assistenza legale) è stato presente per fornire supporto medico e assistenza sul posto.Le indagini sull'incidente sono attualmente in corso e sono sotto il coordinamento della Procura di Bari. Gli inquirenti cercheranno di ricostruire con precisione le circostanze che hanno portato al cedimento del lucernario e alla caduta dell'operaio. La sicurezza sul posto di lavoro è un aspetto cruciale che deve essere attentamente valutato, e le circostanze dell'incidente saranno esaminate nel dettaglio per comprendere se ci sono state violazioni normative o negligenze che hanno portato a questa tragica situazione.L'incidente serve come promemoria dell'importanza di adottare misure rigorose per garantire la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro e di fornire adeguata formazione e attrezzature di protezione per prevenire eventi simili in futuro.