CRISPIANO - Domenica 20 agosto dalle 20.30 torna il "Cabafest", il festival della comicittà di Crispiano in provincia di Taranto organizzato dall'associazione di promozione sociale People Agency con la collaborazione del Comune di Crispiano.Il Cabafest fa parte della due giorni denominata "Festa d'Estate" giunta al suo 16° anno. Ormai evento che rientra in quelli più attesi dell’estate pugliese.Condurranno questa edizione il giornalista di Antenna Sud Gianmarco Sansolino con il notissimo comico di Zelig Marco Colonna. Per Sansolino è la 4°conduzione mentre per Colonna è un gradito rientro dopo le 6 conduzioni nelle scorse edizioni in coppia con il suo duo che andarono a sostituire Pio e Amedeo.La kermesse di quest’anno vedrà alternarsi sul palco in piazza Madonna della Neve, cuore centrale di Crispiano Tiziana Schiavarelli e Dante Mormone che riceveranno il premio alla carriera (nelle ultime due edizioni consegnato a Gianni Ciardo e Pino Campagna), duo storico con tanti anni di attività comica, teatrale e negli anni anche nelle fiction Rai e Canale 5 ,Vincenzo Albano reduce del grande palco di Zelig in prima serata con Bisio e Incontrada e Colorado che riceverà il premio Rivelazione Tv, Annabella Giordano e Luigia Caringella da Mudu' che riceveranno il premio Cabafest 2023 ed ospite speciale il famoso commesso di Ikea, da Zelig Chicco Paglionico.Il tutto sarà contornato dal pluripremiato corpo di ballo Scarpette Rosa che fa parte del cast da 16 anni e novità di quest’anno sarà presente una band che suonerà dal vivo tra le gag dei comici, i Gadjos.Sarà anche il momento dedicato al Premio Pugliese Doc (consegnato negli anni passati a Michele Riondino, Pio e Amedeo, Caparezza, Giosada, Manila Gorio e Dario Schirone) che andrà al professore più amato d’Italia Vincenzo Schettini che interverrà in video.Patron e direttore artistico Sergio Sisto che quest’anno “festeggia” i 20 anni di eventi organizzati.Il Festival della ComiCittà di Crispiano, il Cabafest è pronto a regalare 3 ore di Comicità, musica, spettacolo e divertimento. L’ingresso all’area evento è gratuita.