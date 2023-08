CASTELLANA GROTTE - Fervono gli ultimi preparativi per la terza edizione delle “Porte della Badessa” a Castellana Grotte, organizzata dalla Pro Loco “don Nicola Pellegrino”, con il patrocinio del Comune e della Società Grotte, nella serata di mercoledì 16 agosto, a partire dalle ore 19.Con la direzione artistica di Mario Pugliese, i pittori Ludovica Longo, Marisa Netti, Mario Pugliese, Sergio Gatti, Maria Nitti, Maria Di Lauro, Antonio Lanera, Vito Antonio Lippolis, Raffaele La Volpe e Pino Dalena, trasformeranno il centro storico in una galleria a cielo aperto dando nuova vita con i propri dipinti a vecchie porte di legno e ferro di locali e sottani per “rendere bello il brutto” con un’operazione culturale, ma al contempo di decoro urbano.Si parte alle ore 19 in Largo San Leone Magno con l’inaugurazione della terza edizione de “Le porte della Badessa” da parte delle autorità locali. Quindi seguirà un intermezzo musicale del gruppo strumentale “Ars Antiqua”, ensemble di musiche dal medioevo al barocco, gruppo che poi, nel corso della serata, eseguirà concerti itineranti e danze in vari punti del centro storico. A partire dalle 20 ci sarà l’interessante conferenza sulle “Vicende del potere Badessale” con lo storico dott. Antonio Fanizzi e la prof.ssa Enza Aurisicchio, autori della pubblicazione “Baciamani per le Badesse” ed “Antico ricettario delle monache di clausura”, edito dalla Pro Loco.Degna cornice nella piazza sarà “Piazzarte”, mostra di pittori a cura di Cuber Art.Durante la serata, proiezioni, mostre e banchetti per la distribuzione di materiale informativo. Il percorso di quest’anno si ricongiungerà con quello degli anni precedenti, partendo da Arco don Cristoforo situato nei pressi della fontana di Largo Porta Grande. Si risale la via Don Cristoforo, quindi a destra su via Sant’Onofrio e poi a sinistra per via Macerasa sino al retro del giardino del Castello. L’accesso sarà possibile anche da via Giannuzzi (nei pressi della Posta), via De Consulibus (vicino alla Chiesa di San Leone Magno), via Pisacane, via del Castello.