ROMA - È stato richiesto il giudizio immediato nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Francesco Vitale, il pr barese di 44 anni precipitato da un palazzo a Roma il 22 febbraio scorso. Gli imputati coinvolti nel caso sono Daniele Fabrizio e Sergio Placidi, nei cui confronti sono state formulate accuse di grave portata.I due indagati sono stati accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione, con l'aggravante della morte della vittima. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, Francesco Vitale sarebbe stato tenuto in ostaggio all'interno di un appartamento e avrebbe subito torture al fine di costringere i suoi familiari a versare una somma di 500 mila euro per ottenere la sua liberazione.La tragedia ha raggiunto il suo culmine quando l'uomo è precipitato dal quinto piano dello stabile, in quella che potrebbe essere stata un tentativo di fuga disperato. La caduta ha causato la morte istantanea di Vitale, gettando una luce ancor più sinistra sulla vicenda.Le indagini sono state condotte con meticolosità dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, che nelle scorse settimane hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Ilaria Valentinetti, compagna di Sergio Placidi. Questa misura è stata presa in relazione alla complessità dell'inchiesta e alla necessità di fare chiarezza sulla dinamica dei fatti che hanno portato alla tragica morte di Francesco Vitale.L'inchiesta ha suscitato forte interesse mediatico e ha portato alla luce dettagli inquietanti riguardo all'azione dei due indagati e alla drammatica fine di Francesco Vitale. L'apertura del giudizio immediato rappresenta un passo significativo nel processo legale che mira a far emergere tutta la verità su questa vicenda tragica e sconcertante.