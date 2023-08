CEGLIE MESSAPICA (BR) - Tutto pronto per il ritorno! Il Ceglie Food Festival torna a Ceglie Messapica, un marchio di fabbrica che rende unico il primo weekend di settembre in Valle d’Itria. Nella capitale della gastronomia pugliese è tutto pronto per l’avvio delle attività dedicate al buon cibo, tematica dell’evento: "Preservare le radici e celebrare l’autenticità". - Tutto pronto per il ritorno! Il Ceglie Food Festival torna a Ceglie Messapica, un marchio di fabbrica che rende unico il primo weekend di settembre in Valle d’Itria. Nella capitale della gastronomia pugliese è tutto pronto per l’avvio delle attività dedicate al buon cibo, tematica dell’evento: "Preservare le radici e celebrare l’autenticità".





Si parte ufficialmente venerdì 1° settembre alle ore 20.30 con il talk show dal titolo "Il connubio tra turismo e cultura gastronomica in Puglia", a partecipare al salotto di Piazza Plebiscito, l’assessore al turismo della regione Puglia Gianfranco Lopane e il sindaco di Ceglie Messapica Angelo Palmisano, modera il giornalista Flavio Cellie.

Alle 19.00 l’inaugurazione della mostra personale di Francesco Cardone dal titolo "Puglia Mia", che si svolgerà presso la Med Coking School. L’evento, giunto alla sua 13esima edizione è prodotto dalla New Music Promotion di Vincenzo Gianfreda e Daria Santoro con il supporto del Comune di Ceglie Messapica.

Come ogni Food Festival che si rispetti, anche quest’anno ci saranno delle piazze e strade della città messapica allestiti con il classico mercatino di prodotti tipici e lo spazio dedicato allo street food. Tra le location interessate dalla manifestazione: Piazza Sant’Antonio, Corso Garibaldi, Via Muri, Largo Monterrone – Belvedere e Piazza Plebiscito. In piazza Plebiscito il palco centrale dove si svolgeranno i coking show condotti quest’anno da Andrea Amadei di Radio Due.

"Anche quest’anno abbiamo scelto di svolgere questa importante manifestazione all’inizio di settembre – afferma il sindaco di Ceglie Messapica Angelo Palmisano. – Un modo per iniziare a destagionalizzare con una delle attività che ha un connubio particolare con la nostra città: il food. Da tredici anni, il Ceglie Food Festival resta una manifestazione unica nel suo genere che mette insieme tanti chef e addetti ai lavori che si confrontano ogni anno su tematiche diverse e rendono le stesse fruibili a tutti coloro che scelgono di venire a Ceglie in questi giorni".

Tra le attrattive della prima serata, anche gli show musicali dei Kalinka Live sul palco centrale di Piazza Plebiscito e dei BeDixie Jass Band che si muoveranno lungo il percorso.