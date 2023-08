Conversano, 28 agosto 2023 - Si è abbassato il sipario sulla XXI edizione di Imaginaria - Festival Internazionale di Cinema d’Animazione d’Autore, e il verdetto è chiaro: un successo di pubblico e apprezzamento che ha confermato il suo status di evento cinematografico di risonanza internazionale.L'amore per l'animazione e la cinematografia ha brillato intensamente nei chiostri e nelle stradine di Conversano, un pittoresco borgo pugliese dalla storia millenaria. Questa edizione ha raccolto numeri sorprendenti che testimoniano l'entusiasmo del pubblico:- **Quasi 8mila presenze**: Una partecipazione straordinaria, dimostrando la passione per l'animazione. - **116 opere in concorso da 35 paesi**: Una vetrina eclettica di talento da tutto il mondo. - **4 lungometraggi**: Proiezioni che hanno incantato il pubblico. - **2 retrospettive**: Un'occasione per rivisitare il passato del cinema d'animazione. - **9 laboratori kids con 150 partecipanti**: I futuri animatori hanno avuto l'opportunità di apprendere dai maestri. - **Una mostra collettiva con 8 artisti coinvolti**: L'arte visiva si è unita al cinema d'animazione. - **4 Imaginaria Meetings**: Un forum per discutere e approfondire i temi cinematografici. - **4 sezioni di concorso**: Un'ampia selezione di opere in competizione. - **Una residenza artistica**: Spazio per la creatività e l'innovazione. - **Omaggio alla carriera a Michael Dudok de Wit, Premio Oscar**: Riconoscimento a un maestro dell'animazione. - **Tre giurie composte da 7 registi, docenti, curatori ed esperti di settore**: Competenza e discernimento nella valutazione delle opere. - **20 piccoli giurati nella sezione kids**: Coinvolgimento delle giovani menti nell'arte cinematografica.Il fondatore e direttore artistico, Luigi Iovane, ha condiviso le sue emozioni durante la cerimonia di premiazione e ha espresso gratitudine verso chi ha reso possibile questo straordinario festival. Ha sottolineato l'impegno nel rendere l'arte accessibile a costi minimi o addirittura gratuiti, portando avanti l'obiettivo di coinvolgere sempre più spettatori, appassionati e curiosi.Il successo di Imaginaria è un tributo alla dedizione della comunità, al supporto delle istituzioni locali, tra cui il Comune di Conversano e la Regione Puglia, e all'impegno instancabile di tutto il team e dei partner coinvolti. Imaginaria non è solo un festival cinematografico; è un faro di cultura e creatività che continua a brillare nonostante le sfide.La XXI edizione ha chiuso i battenti con il direttore artistico che ha annunciato con entusiasmo l'appuntamento per la XXII edizione nel 2024, confermando il suo impegno a mantenere viva la magia di Imaginaria.Un arrivederci carico di attese, emozioni e animazioni nella suggestiva Conversano!