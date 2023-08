LECCE - Sono stati 33.010 i passeggeri dei servizi speciali di trasporto pubblico attivati dall’amministrazione comunale in collaborazione con Sgm nel corso della Festa Patronale. In particolare, la Linea Rossa che ha collegato con frequenza 10 minuti il parcheggio di interscambio del Foro boario con il centro città ha contato 14.799 passeggeri. Sulla linea verde, che ha collegato il centro cittadino con il Luna Park, fermando ai parcheggi di interscambio di Settelacquare e Via Bari/mercato bisettimanale, sono saliti invece 14.727 passeggeri. Sono stati 3.484 i passeggeri che hanno scelto dalle 18 alle 24 di salire sulle linee ordinarie del trasporto pubblico dai quartieri al centro. - Sono stati 33.010 i passeggeri dei servizi speciali di trasporto pubblico attivati dall’amministrazione comunale in collaborazione con Sgm nel corso della Festa Patronale. In particolare, la Linea Rossa che ha collegato con frequenza 10 minuti il parcheggio di interscambio del Foro boario con il centro città ha contato 14.799 passeggeri. Sulla linea verde, che ha collegato il centro cittadino con il Luna Park, fermando ai parcheggi di interscambio di Settelacquare e Via Bari/mercato bisettimanale, sono saliti invece 14.727 passeggeri. Sono stati 3.484 i passeggeri che hanno scelto dalle 18 alle 24 di salire sulle linee ordinarie del trasporto pubblico dai quartieri al centro.





"Sono ottimi numeri che hanno un significato importante – dichiara l’assessore alla mobilità sostenibile Marco De Matteis – Fatta la media di 3 persone per auto, significano 11mila automobili in meno alla ricerca di un parcheggio in centro, a vantaggio della salubrità dell’aria, della sostenibilità della festa, di strade non più monopolizzate dalle auto, con divieti di sosta, stalli per disabili, passi carrabili rispettati. Grazie ai cittadini che ci hanno dato fiducia e hanno apprezzato il servizio, che ci sentiamo impegnati a migliorare ancora. Ringrazio Sgm, gli autisti, il personale ausiliario, tutti coloro che negli uffici hanno lavorato con grande professionalità per garantire il servizio. È stata una bella edizione della Festa patronale anche grazie al loro impegno".