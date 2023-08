Santeramo in Colle, 28 agosto 2023 - Oggi è un giorno di grande eccitazione e anticipazione a Santeramo in Colle, poiché ci prepariamo a svelare i dettagli della sesta edizione della "Festa Contadina - Usi e costumi." Questo evento, che si è guadagnato un posto speciale nei cuori della nostra comunità, celebra la tradizione santermana in tutte le sue forme, dall'arte all'enogastronomia, dalla linguistica al teatro, e dalla storia della nostra terra.La conferenza stampa di presentazione avrà luogo oggi, 28 agosto 2023, alle ore 18:00, nella suggestiva Sala Giandomenico del Palazzo Marchesale in piazza Garibaldi a Santeramo in Colle. Questa è un'occasione per scoprire ciò che ci aspetta nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2023.La "Festa Contadina" è possibile grazie all'impegno congiunto del Comune di Santeramo in Colle, dell'Associazione Pro Loco UNPLI "G. Tritto", della Regione Puglia e della filiale BCC di Santeramo in Colle. Questi partner hanno lavorato instancabilmente per portare alla luce le ricchezze culturali e storiche della nostra comunità.Alla conferenza stampa di presentazione, avremo il piacere di ascoltare le parole di importanti personalità che contribuiscono a rendere possibile questo straordinario evento: - **Francesca Santoro** - Presidente Pro Loco UNPLI "G. Tritto" - **Fabio Sampaolo** - Guida turistica - **Vincenzo Carrasso** - Delegato Murgia AIS Puglia - **Anna Larato** - Presidente AIDE Santeramo - **Adriano Pasciuti** - Rappresentante famiglia Pasciuti - **Piero Ciacciulli** - Scuderie Ciacciulli - **Laura Perri** - Presidente Linea Azzurra - **Giuseppe Giampietruzzi** - Segretario ColdirettiInoltre, riceveremo saluti istituzionali dal Sindaco di Santeramo in Colle, Vincenzo Casone, e dall'Assessore alle politiche culturali, turistiche, educative e giovanili, Gabriele Cecca. La giornalista **Barbara Colapinto** modererà l'evento.La "Festa Contadina - Usi e costumi" è un'opportunità per riavvicinarci alle nostre radici, celebrare la nostra cultura e creare ricordi indelebili. Vi invitiamo a unirvi a noi in questa avventura unica e coinvolgente che onora la nostra storia e il nostro patrimonio.Un arrivederci a Santeramo in Colle, dove l'arte, la tradizione e l'ospitalità si uniscono per celebrare la "Festa Contadina"!