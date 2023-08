CONVERSANO - Inizia con un grande successo di pubblico la 21esima edizione di Imaginaria - Festival Internazionale dedicato al cinema animato d’autore: bambini, ragazzi e famiglie si sono riuniti nel Giardino dei Limoni per le prime proiezioni ufficiali della rassegna che si concluderà sabato 26, quando saranno annunciati i vincitori. La giornata inaugurale ha dato il via anche ai laboratori dedicati ai più piccini, con l’appuntamento per scoprire come si realizzano i fumetti a cura di Tonio Vinci, e alla mostra realizzata in collaborazione con la Galleria Caracol di Torino e il progetto Illustration.it di Federico Cano Correa (aperta tutti i giorni dalle 18:00 alle 23:00 nell’ex Chiesa di San Giuseppe): appassionati e curiosi hanno potuto ammirare tavole, disegni e illustrazioni di artisti del calibro di Emiliano Ponzi, Marco Cazzato, Giulia Neri, Giordano Poloni, Ilaria Urbinati e Chiara Ghigliazza, oltre ad un’esposizione delle opere di Ahmed Neb Nessib e Marino Neri.Entusiasta il direttore della kermesse Luigi Iovane: “Ci aspetta una settimana ricca di appuntamenti e incontri, in cui il cinema animato di qualità sarà protagonista assoluto, insieme al pubblico che riempirà non solo il complesso di San Benedetto ma anche le piazze e le strade di Conversano. Realizzare un festival dedicato al corto animato d’autore è una sfida quotidiana e richiede tanto impegno e sacrificio: siamo certi che gli spettatori non rimarranno delusi e saremo ripagati degli sforzi fatti”. “Siamo alla ventunesima edizione di Imaginaria, festival internazionale del cinema d'animazione e d'autore, in programma fino a sabato 26 agosto presso il Monastero di San Benedetto e la chiesa di San Giuseppe, luoghi tra i più suggestivi della nostra Città - ha dichiarato il Sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio - È un evento di grandissimo interesse che rientra tra i più importanti della nostra stagione estiva e che attendiamo con soddisfazione e curiosità. La presenza di artisti creativi provenienti da 35 paesi dona alla kermesse ed alla nostra Città un’ampia risonanza e questo costituisce motivo di orgoglio per l’intera comunità. Buon Festival a tutti.”La serata si è conclusa con la proiezione dei corti in concorso delle sezioni Children’s Short Film Competition, Graduation Short Film Competition & Music Video Competition e Main Competition, oltre che alla proiezione del primo lungometraggio fuori concorso, My love affair with marriage di Signe Bumane.IMAGINARIA EXHIBITIONORE 18:00 | EX CHIESA DI SAN GIUSEPPE | INGRESSO GRATUITOProseguirà fino al 26 agosto, dalle 18:00 alle 23:00 la mostra organizzata in collaborazione con la Galleria Caracol di Torino e il progetto Illustration.it di Federico Cano Correa: nell’ex Chiesa di San Giuseppe sarà possibile ammirare le tavole e le illustrazioni di artisti di fama nazionale e internazionale come Emiliano Ponzi, Marco Cazzato, Giulia Neri, Giordano Poloni, Ilaria Urbinati e Chiara Ghigliazza, oltre ad un’esposizione delle opere di Ahmed Neb Nessib e Marino Neri.IMAGINARIA KIDS’LABORE 16:00 | SALA CONFERENZE DI SAN BENEDETTOLaboratorio di cinema d’animazione e formazione Giuria Kids con Ahmed Neb NessibI piccoli partecipanti avranno la possibilità di creare con la carta personaggi e scenografie che verranno animati per dare vita a piccoli video di storie fantastiche. Un’esperienza formativa e divertente che permetterà loro non solo di apprendere cose nuove ma anche di poter valutare con maggiore consapevolezza i film in concorso a loro dedicati. I disegni di Ben Nessib sono stati pubblicati su diversi giornali e riviste come Internazionale, Linus, CavallinoRivista, Solstizio e Lo straniero. Il suo primo cortometraggio EKART è stato pubblicato nel volume 5 dei Dvd “Animazioni, Cortometraggi Italiani Contemporanei”, ed è stato premiato in Francia e in Italia. Con Libri Somari - la casa editrice che ha fondato insieme a Samuele Canestrari - ha pubblicato i libri “Ekart/la tecnica del nuotatore” e “L’Assassino è sempre più confuso”. Collabora con la galleria Tricromia di Roma e nel 2021, sempre insieme a Canestrari, ha pubblicato “Alice abita ancora qui – t/19”, a cura di Giuseppina Frassino e con testo di Ascanio Celestini.ORE 18:00 | LIBRERIA SKRIBIAbitare la poesia, esplorazione di visibile e invisibile, laboratorio per bambini condotto da Silvana Kühtz, che dal 2005 coordina il collettivo artistico Poesia in azione: un’esperienza per bambini dai sette anni in poi e per famiglie e adulti curiosi, per cimentarsi nella scrittura, lettura e nell’arte del collage.ORE 17:30 | COMPLESSO DI SAN BENEDETTOLetture animate per bambini condotte da Libreria Ciurma, dal testo Due cozze in riva al mare, di Marco Scalcione (Edizioni Minibombo).IMAGINARIA MEETINGSORE 19.00 | CHIOSTRO MEDIEVALE DI SAN BENEDETTO | ACCESSO LIBEROCon Pascal Viminet, autore, regista e docente specializzato in estetica e storia del cinema d’animazione, per scoprire il mondo della “fantasmagoria”, da Ian Svankmajer a Charles-Èmile Reynaud.PROIEZIONI CORTI IN CONCORSO - CHILDREN’S SHORT FILM COMPETITIONORE 21.00 | GIARDINO DEI LIMONI | INGRESSO GRATUITOLights di Jitka Nemikinsová (Repubblica Ceca, 2023, 8’30)Little Fan di Sveta Yuferova, Shad Lee Bradbury (Germania, 2023, 5’)Lizzie and the Sea di Mariacarla Norall (Italia, 2023, 7’35)Lovely Rita di Elena Madrid (Svizzera, 2022, 4’10)Luce and the Rock di Britt Raes (Belgio, 2022, 12’59)Marea di Giulia Martinelli (Svizzera, 2022, 4’30)Moon Mole di Laura Gonçalves, Alexandra Ramires, Leonor Pacheco e Dimitri Mihajlovic (Portogallo, 2022, 2’30)PROIEZIONI CORTI IN CONCORSO - GRADUATION SHORT FILM COMPETITION & MUSIC VIDEO COMPETITIONORE 21.30 | CHIOSTRO DI SAN BENEDETTO (CON REPLICA ALLE 22:30 NEL GIARDINO DEI LIMONI) | A QUESTO LINK LA PREVENDITAFires di Mohammad Babakoohi (Francia, 2022, 4’10)Furrie di Lucie Grannec (Francia, 2022, 8’36)Holes di Sofiya Kruglikova (Slovenia, 2022, 6’35)Human Resources di Trinidad Plass Caussade, Titouan Tillier e Isaac Wenzek (Francia, 2022, 3’30)Pretty Sailor – YEWO di Viktória Petra Tóth (Ungheria, 2023, 5’35)The Popes di Michela Menichelli e Diederik Pierani (Italia, 2023, 6’)PROIEZIONI CORTI IN CONCORSO - MAIN COMPETITIONORE 22.15 | CHIOSTRO DI SAN BENEDETTO (CON REPLICA ALLE 23:15 NEL GIARDINO DEI LIMONI) | A QUESTO LINK LA PREVENDITAGreen grass di Élise Augarten (Francia, 2023, 12’20)Greylands di Charlotte Waltert, Alvaro Schoeck (Svizzera, 2023, 11’36)Harvest di Ivan Arkhipov (Russia, 2023, 6’10)In quanto a noi di Simone Massi (Italia, 2022, 5′)Intersextion di Richard Roger Reeves (Canada, 2022, 4′)Introduction aux études cinématographiques di Géza M. Tóth (Ungheria, 2023, 10’36)Love Me True di Inés Sedan (Francia, 2023, 7’40)Electra di Daria Kashcheeva (Repubblica Ceca/Francia/Slovacchia, 2023, 26’33)PROIEZIONE LUNGOMETRAGGIO FUORI CONCORSOORE 23.00 | CHIOSTRO DI SAN BENEDETTO | A QUESTO LINK LA PREVENDITAMetamorphosys di Michele Fasano (Italia, 2022, 106’, versione originale sottotitolata)Liberamente ispirato a “La conferenza degli uccelli” di Farid al-Din ‘Attar, il film - diretto da Fasano, regista indipendente e allievo di maestri come Tonino Guerra, Suso Cecchi d’Amico e Abbas Kiarostami - racconta la storia di uno stormo di uccelli che viaggia al seguito dell’Upupa, attraversando le 7 Valli, alla volta della Montagna di Kafh, dimora del re Simourgh, colui che sarà in grado di rispondere ad ogni loro domanda. Delle centinaia che si avventurano, in pochi arrivano a destinazione: il segreto verrà svelato solo a 6 di loro: all’Upupa che li ha guidati (ma anche lei dovrà prima imparare qualcosa); ai 4 volatili che in viaggio hanno vissuto l’esperienza d’Amore di altrettanti personaggi umani; più a un sesto, il più goffo e improbabile di tutti. Una storia di amore universale per la pace nel mondo.