BARI - L’assessore alla Sanità, Rocco Palese, comunica di essere in contatto quasi quotidianamente con il Dg dell Asl Foggia, Antonio Nigri, per la risoluzione della problematica dell’assenza di un medico di medicina generale a Carlantino, sui monti Dauni.“Confermo – dichiara Palese - che sono state registrate disponibilità da parte di alcuni medici e che quindi la Asl sta espletando con ogni rapidità le procedure di selezione per assegnare al più presto la sede vacante”. E’ evidente però – prosegue Palese - che il problema della carenza di medici in tutti i settori, che si acuisce a causa dei pensionamenti e dell’effetto del numero chiuso nelle Università, è di carattere nazionale. Per questo il Governo nazionale, come peraltro auspicato dal ministro Schillaci, deve proporre alle Regioni strumenti straordinari per affrontare l’emergenza”.