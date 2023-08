BARI - Dopo le festività di Ferragosto, a Torre Quetta prende il via una stagione culturale all'insegna dell'innovazione e dell'intrattenimento. Grazie al coinvolgimento di diverse associazioni e organizzazioni, la spiaggia di Torre Quetta è stata trasformata in una location poliedrica, adatta a ospitare eventi culturali di vario genere. Questa iniziativa si propone di valorizzare le realtà locali e le eccellenze del territorio.L'obiettivo di quest'iniziativa è quello di aprire il compendio demaniale di Torre Quetta a diverse attività culturali, spaziando dalla musica alla letteratura, nel corso dell'ultima parte del mese di agosto. Tra gli appuntamenti in programma, spiccano una rassegna letteraria dal titolo "Torre Quetta Libri" e il ritorno del "Bari Piano Festival 2023".In collaborazione con la casa editrice "Di Marsico Libri", Torre Quetta ospiterà la prima rassegna letteraria sulla spiaggia. Cinque appuntamenti, curati dalla casa editrice, presenteranno la cultura della Terra di Bari. La casa editrice "Di Marsico Libri", nata nel 2003, si distingue per l'originalità, la cura grafica e l'attenzione alle nuove frontiere della tecnologia e del mercato editoriale. La rassegna si terrà dal 21 al 25 agosto alle ore 20:30 e proporrà incontri con autori locali e dibattiti culturali. Gli appuntamenti includono:- 21 Agosto: Nicola Mascellaro presenterà "Il cinema nei cinema di Bari", dialogando con Gigi De Santis, esperto di dialetto Bari.- 22 Agosto: Bruno Volpe presenterà "Caffè quotidiano", con la partecipazione di Manila Gorio e Vito Covelli.- 23 Agosto: Ena Servadio presenterà "Grumo. Il castello che (non) c’è", con la partecipazione di Maria Romeo.- 24 Agosto: Paola De Santis presenterà "Io sono pietra grezza", dialogando con Cristiano Stefani e Nicola Cutino.- 25 Agosto: Rocco A. Stano e Antonio Tartaglione presenteranno "Bari città da ... Mare", con la partecipazione di Andrea Stano e letture di Pino Cacace.Parallelamente alla rassegna letteraria, si terrà il "Bari Piano Festival 2023", giunto alla sesta edizione e con la direzione artistica del Maestro Emanuele Arciuli. Il festival, noto per unire il pianoforte a espressioni artistiche quali scrittura, recitazione e danza, si terrà dal 22 al 29 agosto. Tra i concerti in programma:- 22 Agosto alle ore 19:00: Gregory Privat – YONN – Piano solo concerto al tramonto. Il pianista franco-martinicano Gregory Privat offre uno stile musicale dalle influenze diverse, unendo dieci anni di formazione pianistica classica con l'improvvisazione jazz.- 22 Agosto alle ore 20:30: Live set con DJ Arpino, musicista e dj eclettico.- 29 Agosto alle ore 19:00: Baptiste Trotignon – Concerto al Tramonto. Il pianista jazz sofisticato ed esplorativo Baptiste Trotignon presenterà un concerto armonicamente ricco e creativo.- 29 Agosto alle ore 20:30: Live set col duo di techno sperimentale Crossing Avenue.Il "Bari Piano Festival 2023" ospiterà altri eventi che si possono consultare sul sito ufficiale https://www.baripianofestival.it/ In questo modo, Torre Quetta si trasforma in un luogo di incontro e scambio culturale, promuovendo la creatività locale e offrendo al pubblico esperienze uniche tra arte, letteratura e musica.