SANTA CESAREA TERME - Nella suggestiva cornice della Chiesa Madre di Santa Cesarea Terme si è tenuto ieri un dibattito di rilevanza nazionale presieduto dal Professor Enrico Cuccodoro, noto docente di diritto costituzionale presso l'Università del Salento, e Luciano Ghelfi, rispettato quirinalista e giornalista di RAI TG2.L'iniziativa è nata da un dialogo sui social media tra il giornalista e il professore, che ha trovato concretezza nella pubblicazione di un libro intitolato "L'Italia del Presidente - paese legale paese reale". Quest'opera profondamente riflessiva affronta, attraverso un dialogo che procede in ordine alfabetico, le tematiche più cruciali che riguardano l'Italia, riflettendo sulle sfide, le opportunità e i problemi che il paese affronta nel presente.Durante il dibattito tenutosi nella Chiesa Madre, il pubblico ha avuto l'opportunità di partecipare a una riflessione aperta su molteplici temi, che spaziano dalla disoccupazione ai giovani, dal turismo all'unità nazionale e dall'arte come motore propulsore del paese. La piazza, gremita da concittadini e turisti, ha accolto con interesse e partecipazione le considerazioni avanzate dai due esperti.In particolare, il Professor Enrico Cuccodoro ha focalizzato l'attenzione sul Sud Italia, sottolineando che questa parte del paese rappresenta una risorsa fondamentale per il rilancio e la rinascita dell'intera nazione. Ha evidenziato che molte delle opportunità per il futuro possono partire proprio dalle regioni meridionali, contribuendo a rafforzare l'intero tessuto nazionale.L'evento ha costituito un momento di riflessione profonda e di dibattito aperto su temi cruciali che riguardano l'Italia, offrendo spunti di analisi e di discussione su come affrontare le sfide e le opportunità che il paese ha di fronte. La partecipazione attiva del pubblico e l'approfondimento delle tematiche proposte hanno reso questo incontro una preziosa occasione di confronto e riflessione.