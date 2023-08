BARI - “La costituzione del ‘Distretto Lattiero Caseario Pugliese’ nella sede del Consorzio di Tutela Burrata di Andria IGP lo scorso 1° agosto è una notizia importante per la promozione del nostro territorio. Parliamo di 52 soggetti tra imprese, associazioni datoriali e partenariato, uniti per raggiungere obiettivi importanti per la crescita e lo sviluppo del comparto e per valorizzare i nostri prodotti sul mercato nazionale ed estero. Da anni seguo l’iter che ha portato alla costituzione del Distretto e ho partecipato a incontri e riunioni, in cui volta per volta si è riusciti a superare le difficoltà, per arrivare a questo primo importante traguardo. Il distretto infatti è necessario sia per i produttori che per i consumatori, una garanzia per il prodotto che arriva sulle tavole”. Lo dichiara la consigliera del M5S e delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari.“Stiamo lavorando per dare vita a eventi che connettano le filiere del turismo e dell’agroalimentare - continua Di Bari - che coinvolgano anche le istituzioni per azioni integrate per valorizzare e la nostra regione. In questo modo riusciremo a dare nuove opportunità al territorio, creando anche posti di lavoro. Il nostro patrimonio materiale e immateriale è una risorsa e per una crescita economica sostenibile”.