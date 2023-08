BARI - Il mondo del turismo in Puglia è in lutto per la scomparsa di Matteo Minchillo, già Direttore Generale di Pugliapromozione, l'Agenzia Regionale del Turismo della regione. Minchillo è venuto a mancare oggi, lasciando un vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui.Il dott. Matteo Minchillo ha dedicato oltre 43 anni della sua vita all'Agenzia Regionale del Turismo (AReT) Pugliapromozione, contribuendo con passione e dedizione alla promozione e allo sviluppo del turismo nella splendida regione della Puglia. Nonostante fosse da pochi mesi in pensione, il suo impegno e la sua influenza nel settore sono stati di grande rilievo.Il personale di Pugliapromozione, toccato profondamente dalla notizia della sua dipartita, ha espresso il proprio cordoglio e partecipazione alla perdita di Minchillo. Il Direttore Generale Luca Scandale e tutti i dipendenti dell'agenzia si sono uniti nell'esprimere la loro vicinanza alla famiglia di Matteo Minchillo in questo momento di tristezza e commozione.Matteo Minchillo ha iniziato la sua carriera nel mondo del turismo nel 1985 presso l'Azienda di Promozione Turistica di Foggia. Nel corso degli anni, ha dimostrato un impegno costante e una dedizione appassionata, scalando le gerarchie fino a diventare Direttore Generale di Pugliapromozione. La sua professionalità, la cortesia verso i colleghi e la sua presenza costante nei momenti di crescita hanno lasciato un segno indelebile nella sua carriera e nell'ambito turistico pugliese.La scomparsa di Matteo Minchillo rappresenta una perdita significativa per la Puglia e per il settore turistico, ma il suo impegno e la sua eredità continueranno a influenzare positivamente il panorama turistico regionale. In questo momento di dolore, il suo lavoro e la sua dedizione vengono ricordati e onorati da coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui.