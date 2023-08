RICCIONE - Un tragico incidente ha colpito un giovane di 24 anni originario di Bologna ma residente a Taranto, lasciandolo con le gambe paralizzate a causa di una lesione midollare. L'incidente è avvenuto durante un tuffo nel Canale del Marano a Riccione, mettendo in luce i pericoli che possono derivare da un gesto apparentemente innocuo.Secondo quanto riportato, il giovane si è tuffato di testa nel canale, ma a causa della scarsa profondità dell'acqua ha sbattuto contro il fondale. L'impatto ha causato una lesione midollare che ha portato alla paralisi delle sue gambe. Fortunatamente, i suoi amici presenti sul posto hanno subito dato l'allarme quando lo hanno visto rimanere a pelo d'acqua e in difficoltà.I paramedici del 118, stazione fissa presso lo stabilimento balneare Samsara Beach di Riccione, sono intervenuti immediatamente per fornire assistenza medica al giovane. L'equipe medica ha valutato la situazione e ha trasportato il giovane al pronto soccorso per ulteriori cure e valutazioni.Questo incidente è un triste promemoria dei rischi che possono derivare da atti inconsapevoli, anche in contesti apparentemente innocui come un tuffo in acqua. La profondità dell'acqua può variare notevolmente e ciò rende importante essere sempre consapevoli dell'ambiente circostante prima di intraprendere qualsiasi azione.Questo evento tragico sottolinea anche l'importanza di diffondere consapevolezza sulla sicurezza in acqua e di rispettare le norme di comportamento quando si tratta di attività acquatiche. La prudenza e l'attenzione possono contribuire a prevenire incidenti e lesioni gravi, garantendo un'esperienza sicura e piacevole in luoghi come spiagge e piscine.