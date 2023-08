LECCE - Nella mattinata odierna, il Dr. Vincenzo Massimo Modeo, nuovo Questore di Lecce recentemente insediatosi, ha visitato la Camera di Commercio leccese, accolto dal Presidente dell’Ente camerale, Mario Vadrucci e dal Segretario Generale, Francesco De Giorgio. - Nella mattinata odierna, il Dr. Vincenzo Massimo Modeo, nuovo Questore di Lecce recentemente insediatosi, ha visitato la Camera di Commercio leccese, accolto dal Presidente dell’Ente camerale, Mario Vadrucci e dal Segretario Generale, Francesco De Giorgio.





Nel corso del cordiale colloquio, il Presidente Vadrucci ha illustrato al Questore Modeo la forte collaborazione già esistente tra la struttura camerale e le Forze dell’ordine che, negli anni, attraverso varie iniziative comuni, hanno operato per favorire una crescita del territorio ispirata ai principi della legalità e sicurezza, elementi fondamentali per consentire al sistema economico salentino uno sviluppo sano e virtuoso. E’ stata condivisa, quindi, la piena disponibilità a consolidare ed attualizzare tale sinergia, riconosciuta come una importante risorsa operativa, utile sia in fase preventiva, con la diffusione della cultura della legalità, sia nel fronteggiare eventuali criticità del territorio.