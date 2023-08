BARI - Più ambulanze nelle zone turistiche per una estate sicura. La ASL di Bari ha potenziato la Rete del 118 in provincia di Bari. I mezzi di soccorso saranno operativi a partire dalle 8 di questa mattina, e fino al 15 settembre, tutti i giorni, compresi i festivi, a Giovinazzo, Monopoli, Cassano delle Murge e Polignano a Mare.“In vista della settimana di Ferragosto - spiega il direttore generale, Antonio Sanguedolce - e considerato l’aumento delle presenze turistiche nel nostro territorio– abbiamo ritenuto opportuno, in accordo con la centrale Operativa e in sinergia con Sanitaservice che ci ha fornito mezzi e personale, rafforzare la presenza degli operatori dell’Emergenza urgenza in zone sensibili dal punto di vista delle affluenza di vacanzieri e visitatori”.Le quattro ambulanze saranno in servizio per 12 ore, dalle 8 alle 20, ogni giorno e serviranno a meglio gestire e a rispondere in modo adeguato e sicuro alle 1500 richieste di soccorso che provengono in media quotidianamente dalle zone del Barese ad alta concentrazione turistica.I nuovi mezzi entrano, dunque, a far parte del modello organizzativo predisposto dalla UOC Set 118 in base al quale già sono attive tutte le 41 postazioni distribuite nel territorio provinciale e supportano l’attività ordinaria della rete.