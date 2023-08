TARANTO - Domenica prossima 6 agosto si rinnova l’appuntamento con la domenica di fruizione gratuita del Museo Archeologico Nazionale di Taranto.L’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali, al MArTA sarà fruibiledalle 8.30 alle 19.00.Si tratta di un appuntamento che come al solito richiamerà molti visitatori nelle sale espositive del polo museale tarantino che dallo scorso aprile presenta nella sala I del MArTA la recente acquisizione del gruppo scultoreo di “Orfeo e le Sirene” e nell’area delle esposizioni temporanee (fino al prossimo ottobre) l’interessante mostra “Athenaion. Tarantini, Messapi e altri nel santuario di Atena a Castro”.Ma il MArTA consente un vero e proprio percorso nella storia delle civiltà che hanno abitato questi territori con le sezioni dedicate alla Preistoria, alla fondazione di Taranto, passando per la conquista romana, per la città tardoantica e medievale, fino alla collezione RicciardiUn periodo storico che attraverso i secoli consegna oggi ai visitatori un verso e proprio scrigno di tesori e rarità, come l’unicum della Tomba dell’atleta.Per ulteriori informazioni e per prenotare la propria visita on line:https://aditusculture.com/esperienze/taranto/musei-parchi-archeologici/museo-archeologico-nazionale-di-taranto