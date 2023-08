ROMA - Un nuovo decreto legge, denominato 'Asset e investimenti', è in programma per essere presentato al Consiglio dei Ministri in questa giornata di lunedì. Il provvedimento, che consta di 24 articoli, è pensato per affrontare una serie di questioni che spaziano dalla regolamentazione dei prezzi dei voli aerei alla promozione dell'offerta di servizi taxi, dalla sicurezza delle infrastrutture stradali alla gestione delle recenti emergenze alluvionali.Tra gli aspetti principali del decreto, si nota la proroga fino al 31 ottobre 2024 della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per i lavoratori dell'ex compagnia aerea Alitalia. Questa misura mira a fornire ulteriore sostegno ai dipendenti in un periodo di transizione per la compagnia aerea.Un altro aspetto chiave del provvedimento riguarda l'incremento dell'offerta di servizi taxi. I comuni capoluogo di Regione, le città metropolitane e i comuni che ospitano aeroporti internazionali avranno la possibilità di aumentare il numero di licenze taxi. Questo avverrà attraverso un concorso straordinario per il rilascio di nuove licenze, limitato al 20% delle licenze già esistenti. Il concorso prevederà l'utilizzo obbligatorio di veicoli non inquinanti e sarà aperto sia ai titolari di licenze taxi esistenti che ad altri soggetti idonei.Riguardo al settore dei voli aerei, il decreto affronta il problema del caro prezzi delle tariffe. In particolare, vieterebbe la fissazione dinamica delle tariffe aeree in base al tempo della prenotazione in alcune situazioni specifiche. Queste includono le rotte nazionali di collegamento con le isole e le situazioni in cui la tariffa superi del 200% la media del volo durante un picco di domanda. Inoltre, il profilamento delle tariffe in base ai dati web degli utenti o dei dispositivi utilizzati sarà altresì vietato.Secondo il Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il decreto rappresenta un passo verso la riforma di settori strategici per il Paese. Si prevede che tali misure contribuiscano all'efficienza, alla trasparenza e alla competitività, anche in vista degli importanti eventi futuri come il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi.Il decreto 'Asset e investimenti' si prefigge quindi l'obiettivo di affrontare diverse questioni chiave, offrendo risposte a problemi che riguardano sia i cittadini che l'economia nazionale.