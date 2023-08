LECCE - Il festival itinerante "La Notte della Taranta" sta per riprendere il suo viaggio, dopo una breve pausa in occasione del giorno di Ferragosto. Il 16 agosto, l'evento farà tappa a Zollino, portando con sé una serata ricca di musica, cultura e tradizione.L'edizione 2023 di "La Notte della Taranta" sta attraversando borghi e città del Salento, con ben 25 tappe in programma fino al 27 agosto. Il festival ha l'obiettivo di promuovere la musica popolare come spartito di emozioni nate dal dialogo tra le arti, creando un intreccio di riflessioni e approfondimenti che coinvolgono la danza, il teatro, la letteratura e la filosofia. Il culmine dell'evento sarà il Concertone del 26 agosto a Melpignano (LE), guidato dal maestro concertatore Fiorella Mannoia.La serata a Zollino inizierà alle 21 presso la Villa Comunale, con lo spettacolo narrativo in musica "Enea, Umano Eroe" ideato e interpretato da Andrea Sirianni. Questo reading concerto racconta il Mito di Enea, intrecciandolo con la storia del territorio salentino. La musica accompagna la narrazione, restituendo agli spettatori i suoni della battaglia e gli umori dei protagonisti. A seguire, Leonardo Cordella porterà in scena "Salento Pizzica e Tarante", mantenendo vive le tradizioni musicali salentine e trasmettendole alle nuove generazioni.La serata si concluderà con la performance di Ashèblasta, un progetto di musica un_popoular che combina voci arcaiche, bassi graffianti, tamburi antichi e ritmi rituali. Il nome del progetto è ispirato a un pane tipico di Zollino e riflette l'obiettivo di unire stili, melodie, ritmi e strumenti in un'unica espressione musicale.Quest'anno il tema della 26ª edizione del festival è "L'IDENTITÀ", ispirato dalle parole di Italo Calvino: "L'identità è un fascio di linee divergenti che trovano nell'individuo il punto d'interesse". La manifestazione offre anche momenti di riflessione, grazie alle letture magistrali di filosofi, giudici, giornalisti e scrittori, che affrontano il tema da diverse prospettive.Questa edizione del festival è dedicata a Luigi Chiriatti, il direttore artistico scomparso di recente, che ha contribuito con passione e impegno allo sviluppo del programma itinerante della Taranta.Il Festival Itinerante è un progetto culturale della Fondazione Notte della Taranta, finanziato da Regione Puglia, Pugliapromozione, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e Ministero della Cultura, con il contributo dell'Istituto Diego Carpitella. La collaborazione dei comuni e delle istituzioni locali è fondamentale per il successo e la riuscita dell'evento.Il "La Notte della Taranta" continua ad essere un evento unico nel panorama culturale italiano, celebrando la musica e la tradizione del Salento attraverso una serie di performance coinvolgenti e coinvolgenti.