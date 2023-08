MELPIGNANO - Quasi 50.000 persone si sono radunate nell'incantevole città di Melpignano per assistere alle prove del Concertone finale, che vedrà protagonista la straordinaria voce di Fiorella Mannoia. Questo evento è parte integrante della Notte della Taranta, uno dei festival musicali più celebri d'Italia.La maestra concertatrice, Fiorella Mannoia, ha dato inizio alle prove con una voce potente e una presenza scenica carismatica. Sin dalle prime note, ha catturato l'attenzione del vasto pubblico presente. Il concerto è stato un'occasione per il pubblico di Melpignano di vivere un'anteprima eccezionale della performance che si terrà domani sera.Durante le prove, Fiorella Mannoia ha eseguito una serie di brani, tra cui un'appassionante interpretazione di "Fimmene Fimmene", coinvolgendo il pubblico che ha cantato in coro con lei. Tra i momenti salienti della serata c'è stata anche una brillante esecuzione di "Auelí", che ha ulteriormente sollecitato l'entusiasmo del pubblico.La Notte della Taranta è un evento di grande richiamo culturale e musicale che celebra la tradizione e la musica popolare del Salento. È noto per unire musicisti di fama nazionale e internazionale, e la partecipazione di Fiorella Mannoia quest'anno aggiunge un tocco speciale a questa edizione.Il Concertone finale, in programma per domani sera, promette di essere uno spettacolo indimenticabile che unisce la potente voce di Fiorella Mannoia alle tradizioni musicali della Puglia, offrendo al pubblico un'esperienza unica e coinvolgente. La città di Melpignano è pronta ad accogliere migliaia di spettatori per questa straordinaria serata di musica e cultura.