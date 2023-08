BISCEGLIE - Si chiude questa sera, a Bisceglie, la quattordicesima edizione del festival letterario “Libri nel Borgo Antico”. Ad aprire l’ultimo appuntamento della kermesse, l’analisi sulla sicurezza nelle città del questore di Agrigento Emanuele Ricifari. A seguire gli scrittori Carlo Vecce e Angelo Mellone. Tra gli ospiti anche i giornalisti Antonio Padellaro, con le sue “confessioni di un ex elettore” e Mario Giordano, con le storie di profittatori, evasori, faccendieri e trafficanti, in giro per l’Italia.Chiuderà la rassegna la conduttrice televisiva Paola Barale che, con ironia e leggerezza, affronterà il tema della menopausa.Diversi gli eventi collaterali che popoleranno le splendide piazze del centro storico biscegliese, tra cui il Borgo dei Piccoli, nell’atrio del Castello Svevo della città, con letture dedicate, laboratori d’arte, yoga, teatro, scrittura creativa e tante altre attività dedicate ai bambini.Tutte le informazioni sul sito www.librinelborgoantico.it.