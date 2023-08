FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Sino al prossimo 28 settembre le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 28 anni potranno partecipare alle selezioni per il reclutamento di 7 volontari del Servizio Civile Universale. Sono 3 le progettualità, tutte dedicate all’innovazione digitale, attivate dall’Amministrazione Comunale e dall’Ambito Territoriale Br3 sul territorio cittadino. - Sino al prossimo 28 settembre le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 28 anni potranno partecipare alle selezioni per il reclutamento di 7 volontari del Servizio Civile Universale. Sono 3 le progettualità, tutte dedicate all’innovazione digitale, attivate dall’Amministrazione Comunale e dall’Ambito Territoriale Br3 sul territorio cittadino.





La rete composta dall’Amministrazione Comunale, con Brindisi ente capofila e i comuni di Campi Salentina, Latiano, Novoli, San Pancrazio Salentino e San Pietro Vernotico, ha avviato la selezione di 3 volontari, di cui uno con ISEE inferiore o uguale a 15 mila euro, per l’attuazione del progetto Digit360 per realizzare un punto di facilitazione e per diffondere la cultura digitale dei francavillesi.

Anche i due progetti dell’Ambito Territoriale Br3 sono incentrati sul rafforzamento delle competenze digitali della cittadinanza. Le due progettualità "Salento digitale per integrare" e "Salento digitale per innovare" prevedono in totale l’impiego di 4 volontari che dovranno affiancare la cittadinanza in un percorso di alfabetizzazione e coadiuvare l’ente nella digitalizzazione della documentazione.

"Questi progetti – spiega l’Assessora alle Politiche Giovanili Numa Ammaturo – sono una opportunità imperdibile per mettersi al servizio della comunità e comprendere il funzionamento della pubblica amministrazione. Si tratta anche di un investimento per il futuro perché oltre ad essere una esperienza formativa lo svolgimento del Servizio Civile garantisce maggiori opportunità nei concorsi pubblici".

Ragazzi e ragazze interessati a vivere questa esperienza di 12 mesi, attraverso uno qualsiasi dei progetti approvati su tutto il territorio nazionale, potranno presentare entro il prossimo 28 settembre la propria domanda sulla piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. Alle persone selezionate sarà riconosciuto un assegno mensile di 507,30 euro.

Recentemente il Governo Nazionale ha introdotto una norma che riserva il 15% dei posti nei concorsi pubblici a chi ha svoto il Servizio Civile. La novità interessa le assunzioni di personale non dirigenziale e tutti i volontari che abbiano concluso il Servizio Civile Universale senza demerito.

I bandi attivi a Francavilla Fontana sono consultabili sul sito internet istituzionale.