GALLIPOLI (LE) - Volge al termine l'estate 2023 del Parco Gondar di Gallipoli con gli ultimi appuntamenti previsti fino a settembre.





Venerdì 25 agosto ritorna il Teenage Dream, la festa anni 2000 che farà rivivere l’adolescenza è pronta nuovamente a far cantare il Salento. È d’obbligo ripassare i duetti di Camp Rock e le coreografie di High School Musical, sfoggiare il miglior outfit a tema per prepararsi a vivere un nuovo Teenage Dream a Gallipoliper una nuova meravigliosa data dopo il sold out dello scorso 31 luglio, con Brenda Asnicar come special guest. Apertura cancelli ore 20:00, inizio show 22:30. Ticket su Dice e su tutti i circuiti di vendita tradizionali.

Domenica 27 agosto l’appuntamento è con il divertimento a ingresso gratuito dell’attesissimo closing party, il tradizionale AllParco Gondar United con Brusco, Gianni Sabato, KawabongaParty con Tekemaya, Champagne Protocols, Mistura Louca featZimba, Davide Giannelli, The Clan, Balla Italia, Hound Dogs, Minuetto, Paparina, Run It Sound, Dj Raffy, Alex De Salve. Ingresso gratuito.

Dall’1 al 3 settembre spazio allo sport con la seconda edizione dell’"Apulia Sport Convention", la prima grande Convention dello Sport e del Fitness del Sud Italia. Un evento fitto di appuntamenti: sin dalle prime ore del mattino, trainer, istruttori e palestre si alterneranno in una programmazione ricca di lezioni. Una manifestazione che raccoglierà adesione di ogni età e livello, per regalare giornate di energia e movimento. Apulia Sport Convention è il primo villaggio dello sport che, con le aree tematiche di sport, fitness, wellness e danza offre ai partecipanti un programma diversificato e pieno di opportunità per scoprire nuove e coinvolgenti discipline. Numerosi gli ospiti previsti per questa edizione: la regina del fitness Jill Cooper, il campione italiano di Box Giuseppe Carafa, l'uomo più forte d'Italia 2022 Andrea Invernizzi, Sarah Abdessallem ovvero @sarah_ftiness_addicted, Personal trainer e content creator, Carlo Calabrese Bronzo europeo stacco da terra 2022, Ivan Zucco, campione italiano di super medi e campione wbc international.

Grandi spazi verdi in cui vivere un’esperienza immersiva a 360°, che oltre alla musica dedica i suoi ampi spazi all'aperto, all'arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport.

Per il secondo anno si riconferma la collaborazione tra Parco Gondar e Radio 105, che dal 31 luglio al 27 agosto trasmetterà ogni giorno in diretta all'interno del parco, da una postazione dedicata "105 Summer @ Parco Gondar", condotto da Niccolò Torielli e in onda dalle 18 alle 20.

Oltre a Radio 105, partner della rassegna 2023 importantifestival e format: Kawabonga Party, Galactica Festival, Crime Fest, Sottosopra Fest, Apulia Sport Convention, Oversound, History 90, The Soul Kitchen, Fish And Gin Festival, Mi Sento Male Fest.

Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hocper il pubblico del festival.

I Main Sponsor del Parco Gondar2023 sono Regione Puglia, Plenitude, Jägermaister, Jose Cuervo, Agricola, Tasty Sounds – Insalatissime Rio Mare, Glo.

Infine, ritorna BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.

Biglietti disponibili su DICE https://dice.fm/venue/parco-gondar-eexd?lng=it e in tutti i principali circuiti di vendita tradizionali.





Per info e aggiornamenti:

Cell. +393278215783