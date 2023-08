Troia, sabato 26 agosto l'evento 'I Rosoni di Puglia - Armonie in Codice per Canti di Luce'



TROIA (FG) - Tutto pronto per il tradizionale appuntamento di fine agosto a cura del Consiglio Parrocchiale Pastorale - Commissione Cultura a Troia di fronte alla Cattedrale e al suo magnifico Rosone, che quest'anno incrocia il progetto de "I Rosoni di Puglia" per l'Unesco con l'abbinamento di ciascuno di essi a un celebre compositore musicale.





La serata, che si terrà sabato 26 agosto alle ore 19:30 in Piazza Giovanni XXIII, dal titolo "Armonia in Codice per Canti di Luce", si preannuncia coinvolgente e sorprendente: alle narrazioni 'simbologiche' di Antonio V. Gelormini - Presidente de ’La Compagnia degli Exsultanti’ e ai commenti 'musicologici' di Giandomenico Vaccari - Direttore Artistico Politeama Greco di Lecce, faranno da sottofondo i versi di Franco Leone e i tratti vivaci, eleganti e appassionati di Daniela Saliani che realizzerà in tempo reale la sua versione artistica del Rosone di Troia.

Si comincia con i tre Rosoni che fanno da asse centrale al progetto e ai quali se ne aggiungono altri 33:

- Troia a Wolfgang Amadeus Mozart - Gli arabeschi

- Ostuni a Johann Sebastian Bach - Canone e contrappunto

- Otranto a Wilhelm Richard Wagner - Il leitmotiv