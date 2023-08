Arriva nelle sale solo il 18, 19 e 20 settembre il più grande evento cinematografico per i fan di tutta Europa degli Abba: ABBA: The Movie - Fan Event.

Un appuntamento che propone una straordinaria esperienza immersiva ‘sing-along’ pensata per i cinema: il party definitivo per i fan di tutto il mondo per cantare e ballare assieme alla band esattamente come 46 anni fa nel loro periodo di massimo splendore e per partecipare assieme a Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid "Frida" Lyngstad al concerto che si è sempre desiderato vivere, tornando indietro nel tempo e riscoprendo tutta la potenza e l’emozione di allora.

L’evento al cinema, che invita il pubblico a recarsi nelle sale con dress code a tema ABBA, includerà la versione rimasterizzata del film del 1977 diretto dal candidato all'Oscar Lasse Hallström, ma anche molti contenuti extra aggiuntivi, tra cui uno speciale dietro le quinte del fenomenale e innovativo spettacolo londinese ABBA Voyage (che è stato visto da oltre 1 milione di fan in tutto il mondo), un breve anteprima video di ABBA The Museum a Stoccolma, video sottotitolati delle canzoni più famose, filmati estremamente rari del tour del 1977, rendendo questo evento un’imperdibile celebrazione dell’intramontabile eredità degli Abba.

ABBA: The Movie - Fan Event racconta la storia di un DJ radiofonico che insegue la band in giro per l'Australia con l'obiettivo di ottenere un’intervista, mentre la solerte guardia del corpo degli ABBA fa di tutto per impedirlo. Con filmati di backstage e performance integrali di alcuni dei più grandi successi degli ABBA, come "Dancing Queen", "Tiger", "Name Of The Game" e "Eagle", l’evento testimonia tutta la magia e il carisma che hanno reso gli ABBA uno dei gruppi più celebri della storia della musica offrendo uno sguardo attento e affascinante sulla band all'apice della sua popolarità. Ripreso dal regista Lasse Hallström durante la tournée sold out in Australia, il film nella sua versione restaurata condurrà così gli spettatori in un viaggio a ritroso negli anni '70, quando la disco imperava e gli ABBA ne erano i sovrani.

ABBA: The Movie - Fan Event includerà anche un momento di canto dopo lo spettacolo con i video ufficiali di "Chiquitita", "Waterloo" e "Voulez-Vous".

Spiega Mia Segolsson, Direttore Generale di Polar Music International: "Sono entusiasta di poter finalmente riproporre l'iconico ABBA The Movie in tutto il mondo, a quasi 50 anni dal suo debutto. Quale posto migliore per rivivere gli ABBA nel loro periodo di massimo splendore se non sul grande schermo insieme ai fan vecchi e nuovi? ABBA The Movie è una testimonianza della magia che faceva e fa parte ancora oggi degli ABBA".

Gli Abba possono essere definiti una pietra miliare della storia della musica. Ancora oggi vantano un posto d’onore nelle classifiche musicali di tutto il mondo, nonostante siano passati quasi 50 anni dall’inizio della loro carriera. Universal Music Group detiene la titolarità esclusiva dell’intero repertorio discografico della band. In Italia la commercializzazione del catalogo degli ABBA è veicolata anche dallo Shop Online.

ABBA: The Movie - Fan Event è distribuito nei cinema italiani in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Capital, Radio Deejay, MYMovies.it e in collaborazione con Universal Music Italia.





Elenco cinema su:

nexodigital.it

abbathemovie.com