PUTIGNANO - Un grave incidente stradale ha scosso la provincia questa mattina lungo la strada provinciale 237, che collega Putignano a Castellana. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e un tir, con esiti preoccupanti. Secondo le prime informazioni disponibili, l'auto è finita sotto al mezzo pesante, causando feriti tra i passeggeri, tra cui un minore.L'incidente è avvenuto in circostanze ancora da accertare e che sono oggetto di indagine. Le autorità sono sul posto per effettuare i rilievi e cercare di stabilire le cause che hanno portato a questa tragica collisione. La strada è stata bloccata per permettere agli operatori di soccorso di intervenire e per consentire l'esecuzione delle operazioni di sgombero.Tra i feriti, vi è un minore il cui stato di salute è apparso particolarmente grave. Il personale del 118 della postazione del Santa Maria, situata sulla strada Putignano-Castellana, è stato prontamente mobilitato per intervenire sul luogo dell'incidente. Il minore è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Di Venere di Bari, per ricevere le cure necessarie.La situazione ha richiesto l'intervento coordinato di diverse forze dell'ordine e di soccorso. Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo Radio Mobile di Gioia del Colle, i militari della locale stazione carabinieri e la Polizia di Stato per gestire il traffico e garantire la sicurezza sulla strada.L'incidente ha causato una situazione di forte allarme nella comunità locale. L'attività di soccorso e di gestione della viabilità è stata intensa e immediata, dimostrando l'efficacia della risposta delle forze dell'ordine e dei servizi di emergenza di fronte a situazioni critiche.L'auspicio è che le indagini in corso possano fornire chiarezza sulle circostanze che hanno portato a questo incidente e che gli operatori di soccorso possano garantire il miglior trattamento possibile ai feriti, in particolare al minore coinvolto. L'episodio sottolinea ancora una volta l'importanza della sicurezza stradale e dell'attenzione da parte di tutti gli automobilisti per evitare tragedie simili.