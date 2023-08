LECCE - Lecce si prepara a celebrare la festa dei suoi santi patroni Oronzo, Giusto e Fortunato con un programma ricco di eventi che mescolano novità e tradizioni. La Festa, organizzata dall'Amministrazione comunale e dall'Arcidiocesi di Lecce in collaborazione con Pugliarmonica, si svolgerà dal 24 al 26 agosto, con un'anteprima il 23 agosto e una piccola appendice il 27 agosto.Le celebrazioni coinvolgeranno tanto il lato religioso quanto quello civile, con una serie di eventi che riflettono l'appartenenza alla comunità e l'amore per le tradizioni. Quest'anno sono state introdotte diverse novità che arricchiranno l'esperienza della festa.Una delle principali novità è il ritorno della galleria di luminarie lungo via Trinchese, dal tratto che va da Piazza Sant'Oronzo a Piazza Mazzini, dopo circa 40 anni di assenza. Questa iniziativa renderà ancor più suggestiva la passeggiata tra le vie del centro durante la festa. Inoltre, sarà allestito un suggestivo "giardinetto" con la cassa armonica in Piazza Sant'Oronzo, contribuendo a creare un'atmosfera unica.La presenza delle bande musicali sarà intensificata, con suoni itineranti che risuoneranno nei quartieri e due esibizioni giornaliere nella cassa armonica. Anche il festival pirotecnico sarà un momento di grande spettacolo, con tre batterie di fuochi a conclusione dei tre giorni di festa.Un evento da non perdere durante la festa sarà il Lecce Music Fest, che offrirà tre giorni di concerti con artisti nazionali e locali. Gli interpreti della tradizione folk leccese, come Enzo Petrachi, si esibiranno accanto a cantanti di calibro nazionale come Clementino e Antonio Castrignanò.La festa coinvolgerà anche i più piccoli con animazioni, laboratori e spettacoli dedicati a loro in Piazza Mazzini, mentre la Villa Comunale ospiterà Young Music Fest, con esibizioni di giovani artisti e cantanti. Le strade della città saranno animate da diverse iniziative, tra cui vernacolo, cabaret e serate di ballo.L'Amministrazione comunale ha messo in atto anche misure sostenibili, come l'uso di infrastrutture elettriche per i commercianti al posto dei gruppi elettrogeni, contribuendo a ridurre l'inquinamento acustico e ambientale durante la fiera.In conclusione, la Festa di Sant'Oronzo 2023 sarà un'occasione per celebrare le tradizioni della città, coinvolgendo i cittadini di tutte le età in un mix di eventi religiosi e civili che riflettono l'identità e l'appartenenza alla comunità leccese.