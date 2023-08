Gravina in Puglia, Cosimo Lubes e Salvatore Varvara della Fenailp chiedono un incontro urgente col sindaco per discutere delle problematiche territoriali



GRAVINA IN PUGLIA (BA) - "Il sottoscritto Lubes Cosimo, in qualità di Vice Presidente Nazionale della Fenailp e il proprio delegato della Sezione di Gravina Sig. Salvatore Varvara, ci rivolgiamo a Lei per sollevare alcune questioni urgenti e rilevanti che sono emerse nel nostro territorio nei recenti periodi" si legge in una lettera scritta da Cosimo Lubes (Vicepresidente Nazionale Fenailp) e Salvatore Varvara (Delegato Fenailp del Comune di Gravina in Puglia) ed indirizzata al sindaco di Gravina in Puglia, Dr. Fedele La Greca.





"Alla luce dell'importanza di affrontare tali problematiche nel modo più tempestivo possibile, vorremmo cortesemente richiedere un incontro per discuterne approfonditamente della questione. Le problematiche che si dovrebbero affrontare riguardano tutte le questioni territoriali di competenza. Siamo consapevoli dell'impegno costante che Lei e la sua amministrazione dimostrate nel lavorare per il bene della nostra comunità, e crediamo che una discussione diretta possa essere la chiave per individuare soluzioni efficaci e sostenibili per queste questioni. La nostra intenzione é quella di collaborare attivamente con l'amministrazione al fine di contribuire al miglioramento complessivo del nostro territorio e al benessere dei suoi cittadini. Siamo certi che un incontro faccia a faccia possa permettere una comunicazione aperta e costruttiva, consentendoci di condividere ulteriori dettagli, proporre idee e lavorare insieme per trovare le migliori soluzioni possibili. La preghiamo di considerare questa richiesta di incontro urgente con la massima attenzione, data l'importanza delle questioni da discutere. Nel frattempo, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni aggiuntive. La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che vorrà dedicare a questa richiesta e per il suo costante impegno a favore del nostro territorio" si legge ancora nella lettera.