CORIGLIANO D'OTRANTO - Corigliano d'Otranto, incantevole gemma del Salento, continua a vibrare di arte, musica e teatro mentre l'estate si trasforma in autunno. L'Art&Lab Lu Mbroia, il centro culturale che promuove la creatività e l'innovazione, ha preparato un programma affascinante che si estende fino al 15 settembre, offrendo al pubblico una varietà di eventi da non perdere.Sabato 2 settembre, alle ore 20:30, il palco dell'Art&Lab si illuminerà per il Capoca Festival - Canzonificio indipendente. Un'occasione unica per esplorare il processo creativo che si cela dietro le canzoni degli artisti ospiti. L'evento, condotto da Marzia Presta, presenterà esibizioni live dei giovani talenti Marghe e Carlo Manzo, seguiti dalla straordinaria cantautrice Chiara Turco, con la sua musica "visiva." A chiudere la serata, l'inconfondibile voce di Cortese, cantautore e direttore artistico del Capoca Festival. L'evento sarà arricchito da un'intervista a Erica Mou, la talentuosa cantautrice pugliese.La domenica successiva, il 3 settembre, alle ore 21:30, sarà un omaggio speciale a Enzo Jannacci, il cantante, autore e musicista scomparso dieci anni fa. Isabella Tosca e Claudio Tuma interpreteranno alcune delle sue canzoni più celebri in chiave jazz, portando nuova vita alle melodie di questo grande artista.Il venerdì successivo, il 8 settembre, alle ore 21:30, il cantautore salentino Mino De Santis guiderà il pubblico in un viaggio attraverso il suo personale universo musicale. Sarà un'occasione per scoprire i brani del suo ultimo album "Sassidacqua" e per apprezzare l'abilità di De Santis nel raccontare storie attraverso la musica.Il sabato, 9 settembre, alle ore 21:30, Miro Durante presenterà "Licci in Mezza Luna." Accompagnato da Emanuele Licci, suonerà brani dal suo album "A te sarò per sempre" e anticiperà alcune canzoni del suo prossimo lavoro discografico. La sua musica, che fonde influenze folk, jazz e world music, è un'esperienza che tocca il cuore di chiunque l'ascolti.La rassegna si chiuderà in bellezza domenica 10 settembre, alle ore 21:30, con Gaetano Cortese, che renderà omaggio a Rino Gaetano attraverso le parole e le canzoni di questo indimenticabile cantautore. Una serata di ricordi e musica che farà rivivere l'arte di Rino Gaetano.Infine, venerdì 15 settembre, alle ore 21:30, la rassegna "Storie terra terra - Teatro, musica e natura" si concluderà con "Guarda che luna, Fred," un omaggio al cantautore e attore Fred Buscaglione. Massimo Donno e Andrea Rossetti, insieme agli attori Fabrizio Pugliese e Fabrizio Saccomanno, porteranno in scena la vita e la carriera di questo artista scomparso prematuramente.Prima degli spettacoli, sarà possibile gustare prelibatezze locali, birre e vini delle Cantine Duca Carlo Guarini di Scorrano.L'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto continua a essere un faro di cultura e intrattenimento nella regione, offrendo al pubblico un'ampia gamma di esperienze artistiche da vivere e apprezzare. La sua programmazione variegata e coinvolgente promette serate indimenticabili sotto le stelle del Salento.