CONVERSANO - Il Gran finale dell'Imaginaria - Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore è in programma questa sera nei suggestivi spazi del complesso di San Benedetto. A partire dalle **ore 22:00, verranno annunciati i vincitori della XXI edizione di questa rassegna cinematografica, che ha nuovamente riscosso un notevole successo di pubblico.Durante questa settimana, si sono svolte numerose attività collaterali alle proiezioni cinematografiche, coinvolgendo non solo gli appassionati di cinema ma anche famiglie e giovani. Tra queste, i laboratori dedicati ai bambini e alle famiglie, come quello condotto da Francesco Giannico, focalizzato sulla creatività musicale e linguistica, hanno catturato l'attenzione dei partecipanti. Inoltre, la mostra nell'ex Chiesa di San Giuseppe ha offerto la possibilità agli appassionati e ai curiosi di ammirare tavole e illustrazioni di artisti di fama nazionale e internazionale come Emiliano Ponzi e Ilaria Urbinati, con oltre metà delle opere esposte già vendute.Un momento particolare è stato dedicato al cinema d'animazione polacco, grazie alla collaborazione con l'Istituto Polacco di Roma e il festival Etiudia&Anima di Cracovia, con una rassegna che ha riscosso grande successo tra il pubblico.Nella serata di ieri, il focus era sulla Children’s Short Film Competition, con proiezioni di cortometraggi e un laboratorio per giovani giurati della sezione kids, culminato nella realizzazione di un corto in stop-motion, guidato da Ahmed Ben Nessib, noto disegnatore e regista. Inoltre, Imaginaria Meetings 2023 ha visto la partecipazione di autori, artisti e docenti, tra cui Marino Neri, Giuliano Ciao, e Vincenzo Beschi, che hanno condiviso le loro esperienze professionali e raccontato iniziative a forte valore sociale, come Avisco, un'associazione di Terzo Settore che organizza laboratori di produzione audiovisiva nell'ambito socioeducativo.Beschi ha sottolineato il loro coinvolgimento nei progetti di animazione collegati alle attività educative negli ospedali pediatrici, come Cartoni Animati in corsia, che ha permesso ai bambini ricoverati di esprimere la loro creatività attraverso l'animazione. Neri ha parlato delle esperienze di laboratori di animazione svolti in carcere, mentre Ciao ha evidenziato l'importanza del legame tra fumetto, illustrazione e il sociale.Imaginaria Awards 2023 ha visto la partecipazione delle giurie delle varie categorie competitive per assegnare i premi della XXI edizione del festival Imaginaria, con la presenza del Sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio e del direttore artistico Luigi Iovane.In questa serata di chiusura, il pubblico potrà godersi le proiezioni dei corti in concorso e l'annuncio dei vincitori in varie categorie.L'Imaginaria continua a dimostrare il suo impegno nel promuovere il cinema d'animazione e l'arte visiva, creando un ponte tra il pubblico e gli artisti, nonché affrontando tematiche sociali importanti attraverso il potere delle immagini in movimento.