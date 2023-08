OSTUNI (BR) - Prevenzione e tutela dei diritti dei lavoratori: sinergia tra Fenailp ed Epaca per offrire nuovi servizi fondamentali. L’accordo al momento è su base provinciale, ma presto sarà allargato anche a livello regionale. E' stata siglata a Ostuni la convenzione per l' erogazione dei servizi alla persona stipulata tra l'Epaca, l'Ente di patrocinio e assistenza per i cittadini e l’agricoltura, e la FE.N.A.I.L.P. territoriale, la Federazione Nazionale di rappresentanza di imprenditori e professionisti operanti in tutti i settori della Micro, Piccola, Media Impresa e Liberi Professionisti. - Prevenzione e tutela dei diritti dei lavoratori: sinergia tra Fenailp ed Epaca per offrire nuovi servizi fondamentali. L’accordo al momento è su base provinciale, ma presto sarà allargato anche a livello regionale. E' stata siglata a Ostuni la convenzione per l' erogazione dei servizi alla persona stipulata tra l'Epaca, l'Ente di patrocinio e assistenza per i cittadini e l’agricoltura, e la FE.N.A.I.L.P. territoriale, la Federazione Nazionale di rappresentanza di imprenditori e professionisti operanti in tutti i settori della Micro, Piccola, Media Impresa e Liberi Professionisti.





Si tratta di un servizio di alta qualità che FE.N.A.I.L.P. della provincia di Brindisi potrà offrire, tramite gli Operatori e i consulenti del Patronato Epaca, ai suoi iscritti e ai loro familiari.

I contenuti dell'intesa sono stati illustrati nel corso della giornata di venerdì 25 agosto 2023. "Epaca è il patronato che da oltre 60 anni offre a tutti i cittadini esperienza e capacità d’adattamento ai cambiamenti sociali e normativi che coinvolgono i lavoratori e i pensionati" ha spiegato il Direttore Provinciale Epaca, dott. Angelo Carluccio "ed abbiamo voluto compiere un ulteriore passo avanti per una rete sociale sempre più forte e in linea con le esigenze delle persone". All'iniziativa, proseguita con un dibattito tra i partecipanti che ha suscitato grande interesse sui temi affrontati, ha partecipato il presidente provinciale (nonché vice presidente Nazionale) FENAILP, Cosimo Lubes, che ha presentato l’opportunità per gli associati di avvalersi, su tutto il territorio provinciale e che si prospetta di ampliare su tutto il tutto il territorio regionale, di esperti in materia previdenziale e assistenziale. "Siamo fieri di questa nuova collaborazione con Epaca che sicuramente permetterà ai nostri soci e non solo di ottenere una consulenza di altissimo livello previdenziale e di vedersi finalmente riconosciuti gli indennizzi Inail derivanti da patologie di cui soffrono e che di dipendono dal lavoro svolto per tanti anni. Oltre a questi servizi si offriranno consulenze e prestazioni in tutti gli ambiti che riguardano i servizi alle imprese e alle persone. Nei prossimi giorni inaugureremo il primo recapito Epaca – Fenailp su Ostuni" ha dichiarato il vice presidente nazionale Fenailp, Cosimo Lubes.