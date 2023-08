LUCERA - Un incendio che si è verificato nella scorsa notte ha causato danni significativi a due veicoli di lusso parcheggiati in via Scarano a Lucera, nel Foggiano. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per stabilire le cause di questo episodio.Le vetture coinvolte sono un Mercedes C220 e una Porsche Cayenne, entrambe di proprietà di due cittadini residenti fuori regione: un infermiere e un commerciante. L'incendio ha provocato danni sostanziali a entrambi i veicoli, causando grande preoccupazione tra i proprietari.Alcuni residenti della zona hanno notato il fumo e le fiamme e hanno subito chiamato i vigili del fuoco e i carabinieri. Le squadre di emergenza sono intervenute tempestivamente per spegnere l'incendio e prevenire ulteriori danni. Le autorità stanno lavorando per raccogliere prove e informazioni sulla dinamica dell'incidente al fine di stabilire le cause dell'incendio.Al momento, non sono ancora chiare le circostanze esatte che hanno portato all'incendio delle due auto di lusso. Gli inquirenti stanno valutando diverse possibilità, tra cui la possibilità di un corto circuito o di un possibile atto doloso. Saranno necessarie ulteriori indagini e analisi per determinare la causa precisa di questo incidente.Il danno causato alle vetture è notevole e i proprietari dovranno affrontare i costi di riparazione o sostituzione. Nel frattempo, le autorità continueranno a raccogliere prove e intervistare testimoni al fine di gettare luce su questo incidente e identificare eventuali responsabilità.L'incendio ha suscitato preoccupazione all'interno della comunità locale e le indagini in corso cercheranno di fornire risposte sulla causa di questo evento, al fine di ristabilire un senso di sicurezza nella zona e tra i residenti.