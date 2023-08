MINERVINO MURGE - Una terribile emergenza è scoppiata nella tarda mattinata di oggi nella pittoresca regione di Minervino Murge, nel nord Barese. Un violento incendio è divampato nella splendida pineta Intacca, scatenando un'operazione di soccorso senza precedenti per proteggere la preziosa vegetazione locale.Le fiamme hanno già divorato 50 ettari di vegetazione, gettando una minaccia oscura su altri 400 ettari circostanti, secondo le comunicazioni provenienti dall'Arif, l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali della Regione Puglia. La situazione è grave e richiede una risposta immediata.Sul luogo dell'incendio sono intervenuti con tempestività i vigili del fuoco, i forestali, gli operatori dell'Arif e i coraggiosi volontari della Protezione Civile. Il loro impegno incrollabile è essenziale per arginare il propagarsi delle fiamme e proteggere il prezioso ecosistema circostante.La gravità della situazione ha portato anche alla richiesta di supporto aereo, con l'invio di una canadair per domare le fiamme dall'alto. Questi eroici piloti sono pronti a sfidare le fiamme e a gettare acqua su questa devastante minaccia.Mentre la battaglia contro l'incendio continua, la comunità locale e gli operatori di soccorso dimostrano una determinazione incrollabile nell'affrontare questa emergenza. È un richiamo alla solidarietà e alla resilienza delle persone in tempi di crisi.La speranza è che questa minaccia possa essere presto contenuta e domata, permettendo alla Pineta Intacca di rinascere, più forte e più rigogliosa di prima. In questi momenti difficili, la comunità di Minervino Murge dimostra la sua forza e la sua unità nel proteggere il patrimonio naturale di questa splendida regione.