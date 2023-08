ROMA - Un attentato ha preso di mira don Antonio Coluccia durante una marcia per la legalità a Tor Bella Monaca. Nel corso dell'attacco, la scorta di don Coluccia ha dimostrato grande coraggio mettendosi tra lui e il suo aggressore, garantendo la sua sicurezza. Tuttavia, un agente della tutela è stato lievemente ferito.L'aggressore è stato colpito da una pallottola sparata dalla polizia. Questo dimostra la gravità dell'attacco e la determinazione delle forze dell'ordine nel proteggere la sicurezza pubblica e la vita di don Coluccia.L'aggressore, un pregiudicato, è stato trovato in possesso di strumenti potenzialmente pericolosi come un martello e una mannaia, che aumentano la gravità dell'atto.Attualmente, l'aggressore è in stato di fermo, e le indagini sono in corso per comprendere appieno le circostanze dell'attacco. Questo evento sottolinea ancora una volta l'importanza di individui come don Antonio Coluccia, che si battono coraggiosamente contro lo spaccio e la criminalità nelle comunità locali. La sicurezza pubblica e la legalità rimangono obiettivi prioritari, e la comunità si unisce nel condannare questi atti di violenza.La comunità del Movimento Cinque Stelle Puglia si è unita per esprimere la sua solidarietà nei confronti di don Antonio Coluccia, un eroe locale nella lotta contro lo spaccio di droga, dopo un vile attentato che ha scosso la regione. Il coordinatore regionale del M5S, Leonardo Donno, insieme al vicepresidente del consiglio regionale, Cristian Casili, hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale per condannare l'atto e manifestare il loro pieno supporto a don Coluccia.Don Antonio Coluccia, noto per il suo impegno incrollabile nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, è stato oggetto di un tentativo di aggressione che ha messo in pericolo la sua vita. Tuttavia, il coraggio e la determinazione di don Coluccia sono evidenti, poiché è riuscito a resistere a questa minaccia e si rifiuta di essere intimidito. Il M5S Puglia è al suo fianco e crede che questo incidente non farà altro che rafforzare il suo impegno per liberare i giovani dal mondo oscuro della droga.Leonardo Donno ha affermato: "Esprimiamo, a nome di tutta la comunità del Movimento Cinque Stelle Puglia, la nostra vicinanza a don Antonio Coluccia. Lo conosciamo e siamo certi che la tentata aggressione di oggi non lo fermerà. Don Antonio sa di non essere solo e continuerà con ancora più forza nel suo impegno per sottrarre i giovani dal mondo della droga, e noi saremo sempre al suo fianco e dalla parte della legalità."La dichiarazione del vicepresidente del consiglio regionale, Cristian Casili, ha sottolineato l'importanza del rapido intervento di un agente che ha evitato che don Coluccia fosse ferito gravemente. "Il nostro abbraccio e l’augurio di una pronta guarigione vanno all’agente che con il suo tempestivo intervento ha evitato che don Antonio Coluccia fosse investito," ha dichiarato Casili.L'attentato a don Coluccia è stato un momento scioccante per la regione, ma ha anche evidenziato il coraggio e la dedizione di coloro che lavorano instancabilmente per contrastare il problema della droga. Il M5S Puglia ha riaffermato il suo impegno a sostenere tali individui e a promuovere la legalità in tutta la regione.