LOCOROTONDO - Una luce di speranza risplenderà martedì 29 agosto 2023 a Locorotondo, una piccola città nella splendida regione della Puglia, mentre si celebra la 8^ Fiaccolata della Pace. Questo significativo evento avrà inizio alle ore 19:30, portando con sé un messaggio di unità e armonia in una comunità che si riunisce per un obiettivo comune.Ma questa non è una fiaccolata qualsiasi. Questa è la "8^ Fiaccolata della Pace...sui passi del venerabile Francesco Convertini". Un evento che assume un significato particolare in occasione del 125º anniversario dalla nascita di "Cicciluzzo", il venerabile Francesco Convertini, una figura di grande ispirazione per la comunità di Locorotondo e oltre.Il raduno avrà luogo in piazza della Contrada Papariello, un punto di partenza che simbolizza l'unità della comunità. Da qui, parteciperanno persone di ogni età, provenienti da diversi percorsi di vita, uniti dalla volontà di promuovere la pace e la comprensione reciproca.La fiaccolata si snoderà attraverso le strade di Locorotondo, seguendo le orme del venerabile Francesco Convertini. Questo cammino rappresenta un omaggio al suo spirito di compassione e alla sua dedizione per la pace.Questo evento è molto più di una semplice processione notturna. È un richiamo alla fratellanza, alla solidarietà e alla volontà di costruire un mondo migliore per le generazioni future. La luce delle fiaccole simboleggia la speranza, mentre il cammino attraverso le strade di Locorotondo rappresenta il desiderio di un futuro migliore per tutti.La 8^ Fiaccolata della Pace è un'occasione speciale per riflettere su quanto possiamo raggiungere quando ci uniamo per un obiettivo comune. In questo momento di condivisione e riflessione, la comunità di Locorotondo dimostra che la pace è possibile, anche nei momenti più bui.Unendo le mani e camminando insieme, questa fiaccolata diventa un faro di speranza nella notte, una testimonianza tangibile che la pace può prosperare quando la comunità si impegna collettivamente per mantenerla viva.