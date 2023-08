MANFREDONIA - Questa mattina, un incidente ferroviario ha scosso la zona tra Manfredonia e Frattarolo, in provincia di Foggia. Un treno regionale proveniente da Foggia e diretto a Manfredonia ha urtato di striscio un camion che era rimasto fermo a ridosso dei binari, presso un passaggio a livello perfettamente funzionante. L'incidente ha causato notevoli disagi e attivato una risposta immediata da parte delle autorità e dei servizi di emergenza.Il macchinista del treno è riuscito a reagire prontamente attivando il freno d'emergenza, ma nonostante ciò la fiancata del convoglio ha strisciato lungo il fianco del camion, provocando danni considerevoli a entrambi i veicoli. Il capotreno ha riportato lievi contusioni nell'incidente, mentre il macchinista e i 20 passeggeri sono fortunatamente rimasti illesi.Secondo le prime informazioni disponibili, sembra che il camion si trovasse a ridosso dei binari all'interno del passaggio a livello mentre le barriere si stavano chiudendo. È probabile che il conducente del camion abbia tentato di superare i binari prima che le barriere fossero completamente abbassate, rimanendo bloccato a ridosso dei binari quando queste si sono chiusi.Le autorità locali, compresi il personale del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, sono intervenute immediatamente sul posto per gestire l'incidente e fornire assistenza ai passeggeri e agli occupanti del camion. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per consentire i soccorsi e le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti nell'incidente.Al fine di minimizzare i disagi per i passeggeri, è stato attivato un servizio di bus sostitutivi tra le stazioni di Foggia e Manfredonia, al fine di garantire il collegamento tra le due località mentre la circolazione ferroviaria è stata interrotta. Questo episodio mette in evidenza l'importanza del rispetto delle regole stradali e ferroviarie, specialmente nei pressi dei passaggi a livello, al fine di prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e dei mezzi di trasporto pubblico.