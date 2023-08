NARDO' - La vibrante atmosfera del festival itinerante "La Notte della Taranta" farà tappa a Nardò il 12 agosto 2023, portando con sé una serata di emozionante musica, teatro e tradizione. Nardò si è ormai affermata come una delle tappe fondamentali di questa ragnatela musicale che si snoda attraverso la Puglia, incantando il pubblico con le sue esibizioni coinvolgenti.L'evento avrà inizio alle 20:00 in Via XXV Luglio con un laboratorio di pizzica curato dal Corpo di Ballo Taranta. Questi laboratori di pizzica sono diventati un appuntamento atteso, poiché introducono il pubblico al ritmo coinvolgente del tamburello e alle diverse espressioni della pizzica, da quella di corteggiamento alla tarantata e alla scherma.La serata prevede anche uno spazio dedicato al teatro, con l'apertura dello spettacolo "Apocalisse Apocrifa" di Giuseppe Semeraro e Giuseppe Gigante. Questo spettacolo rappresenta un'apocalisse aggiuntiva al genere letterario, trasformata in un rito sonoro che condivide con il pubblico un atto sacro. Le musiche originali del compositore Giuseppe Gigante accompagnate da strumenti come il violino, il violoncello, l'organo e il clarinetto, renderanno questa performance un'esperienza unica e coinvolgente.Dalle 22:00 in Via XXV Luglio, la musica prenderà il sopravvento con i concerti di Fiorenza Calogero e Stella Grande. Fiorenza Calogero e il suo gruppo proporranno "Anima Folk", un concerto che celebra i suoni del Sud Italia attraverso tammurriate, tarantelle, brani d'autore e canzoni classiche napoletane. Il gruppo di Stella Grande, invece, presenterà "Pizzica Rraggiata", un connubio di tradizione popolare e poesia contemporanea che trasforma la musica in un'esperienza emotiva e coinvolgente.La Ragnatela della Taranta proseguirà il suo viaggio attraverso la Puglia, toccando diverse località come Galatone, Lecce (San Cataldo), Zollino, Galatina, Castrignano de Greci, Cutrofiano, Aradeo, Martignano, Soleto, Sternatia, Martano, Melpignano e culminando con il Concertone di Mepignano il 26 agosto e la Notte delle Ronde il 27 agosto a Galatina.Il tema di questa 26esima edizione è "L'IDENTITÀ", ispirato a Italo Calvino e al suo concetto di identità come un insieme di linee divergenti. Il Festival si propone di esplorare questo tema attraverso diverse attività culturali e incontri con ospiti come Umberto Galimberti, Stefano Massini e altri.Questa edizione del Festival è dedicata a Luigi Chiriatti, il direttore artistico scomparso recentemente, che ha contribuito con passione e dedizione al successo dell'evento itinerante.La "Notte della Taranta" è un evento culturale finanziato dalla Regione Puglia e PugliaPromozione, con il contributo dell'Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e del Ministero della Cultura, e la collaborazione dell'Istituto Diego Carpitella. Un'occasione imperdibile per immergersi nella ricchezza culturale della Puglia e celebrare la musica, la tradizione e l'identità.