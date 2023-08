CASTELLANETA - Castellaneta si prepara per un'esperienza unica e coinvolgente con la prossima "Notte a Colori", uno shopping & street fest che si terrà il 14 agosto 2023. Questo nuovo evento, organizzato dall'Assessorato alla Cultura e Commercio del Comune di Castellaneta, con la direzione artistica della CISO Eventi, promette una serata di arte, shopping e intrattenimento nelle strade della città.La "Notte a Colori" rappresenta un'opportunità eccezionale per gli abitanti di Castellaneta e i visitatori di godere di un'atmosfera unica e coinvolgente. Dalle 18:30 fino alle 2:00 del mattino seguente, le attività commerciali e produttive della città apriranno le loro porte per offrire affari incredibili e occasioni d'acquisto uniche. I negozi proporranno prezzi scontati e offerte speciali, creando l'atmosfera ideale per fare shopping in modo conveniente.La festa si svolgerà principalmente lungo la centralissima Via Roma e nelle strade e piazze adiacenti. La strada principale sarà addobbata con luminarie colorate, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente che ricorda le festività patronali. Tuttavia, questa volta, il centro della scena saranno i numerosi turisti e visitatori che affolleranno le strade di Castellaneta per partecipare all'evento.L'animazione sarà uno dei punti forti della serata. Artisti di strada e street band si esibiranno, regalando spettacoli coinvolgenti e intrattenimento di alto livello. Tra gli ospiti dell'evento, vi sarà il talentuoso violinista Francesco Greco, che arricchirà l'atmosfera con le sue melodie incantevoli.Oltre allo shopping e all'arte di strada, la "Notte a Colori" offrirà anche opportunità culinarie. Stand gastronomici saranno allestiti per soddisfare i palati dei partecipanti, offrendo prelibatezze locali e gustose opzioni alimentari.Questo evento fa parte del cartellone estivo "Coloriamo Castellaneta & Marina", organizzato dal Comune di Castellaneta. È un'occasione per celebrare la vivacità e l'energia della città, coinvolgendo sia i residenti che i visitatori in un'esperienza indimenticabile.La "Notte a Colori" rappresenta un'opportunità di socializzare, esplorare e divertirsi immersi in un'atmosfera gioiosa e festosa. Con l'arte di strada, le offerte commerciali e l'intrattenimento dal vivo, questa serata si preannuncia come un'esperienza che non si può perdere per coloro che vogliono vivere Castellaneta in un modo unico e coinvolgente.