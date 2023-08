BARI - Dal 20 al 25 agosto si terrà a Rimini la 44ª edizione del Meeting per l'Amicizia tra i Popoli, un evento di grande risonanza internazionale che affronta tematiche cruciali per l'umanità. La Regione Puglia sarà rappresentata da uno stand istituzionale di 100 mq, curato dall'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione in collaborazione con Sviluppo Economico, AQP, e Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia.Un momento significativo sarà l'intervento del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, previsto nella Sala Ferrovie dello Stato B2. Il tema principale dell'intervento sarà "Comunità energetiche e povertà energetica: la democratizzazione dell'energia". La Puglia ha già affrontato con misure legislative regionali il tema delle comunità energetiche, orientate a contrastare la povertà energetica delle famiglie e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo di imprese e pubbliche amministrazioni.Il convegno, che si terrà domani alle ore 17, sarà trasmesso in diretta streaming tramite il link https://youtu.be/3HiW_F3j8Pk e su vari portali web di notizie.All'incontro parteciperanno anche altre figure di spicco, tra cui Fabrizio Iaccarino, Responsabile Sostenibilità e Affari Istituzionali Enel Italia, S.E. Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo Emerito di Taranto, e Mario Antonio Scino, Capo di Gabinetto Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. La moderazione sarà affidata a Giuliano Frosini, Docente Luiss Business School.Il focus dell'incontro sarà il ruolo delle comunità energetiche nella promozione dell'accesso equo all'energia e nella lotta alla povertà energetica. Si discuterà anche delle prospettive delle comunità energetiche come strumento per democratizzare l'energia, coinvolgendo i cittadini nella produzione decentralizzata di energia rinnovabile. La povertà energetica e le soluzioni innovative per garantire a tutti l'accesso all'energia saranno anch'esse al centro dell'attenzione.L'evento è supportato da Isybank, Enel, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Puglia e l'Italian Exhibition Group.Il Meeting per l'Amicizia tra i Popoli rappresenta un importante momento di riflessione e confronto su temi fondamentali per la società, un'occasione per scoprire o riscoprire il significato profondo dell'amicizia e della sua importanza nella costruzione di una nuova socialità. La giornata conclusiva del 25 agosto vedrà la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.