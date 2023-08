BARI - La nave Geo Barents è attesa domani mattina nel porto di Bari, portando con sé 55 migranti, di cui 43 sono minori non accompagnati. Questi migranti, provenienti principalmente dall'Africa, sono stati salvati in mare dal personale di Medici Senza Frontiere nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo.Le storie di queste persone raccontano tragedie umane, tra cui una ragazzina di 15 anni che ha attraversato la Mauritania, l'Algeria e la Tunisia da sola, subendo stupri e soffrendo la fame. C'è anche un giovane di 16 anni che è fuggito dalla guerra nel Sudan, trascorrendo del tempo in prigionia nei campi libici, dove è stato vittima di varie forme di violenza.Il ragazzo sudanese ha lasciato il suo paese d'origine per evitare il reclutamento forzato come soldato e il coinvolgimento in conflitti armati. Una volta in Libia, ha non solo subito violenze fisiche in un centro di detenzione, ma è stato anche costretto al lavoro forzato.L'attracco della Geo Barents è programmato per le sette del mattino, ma potrebbe subire variazioni a causa delle condizioni meteorologiche. Questo sbarco evidenzia ancora una volta la complessità della situazione dei migranti che cercano di raggiungere l'Europa attraverso il Mediterraneo e il bisogno di risposte umanitarie e soluzioni a lungo termine per affrontare questa crisi.