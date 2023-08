PALERMO - La giovane donna di 19 anni, vittima di un brutale stupro da parte di sette ragazzi a Palermo nel mese di luglio, ha recentemente espresso il suo profondo dolore e disagio attraverso un commento sui social media. Il suo sfogo ha suscitato una riflessione sulla necessità di sostenere e proteggere le vittime di violenza sessuale e di combattere il giudizio sociale che spesso le accompagna.Nel suo commento, la giovane donna ha rivelato di sentirsi esausta e in preda alla disperazione. Ha dichiarato: "Sono stanca, mi state portando alla morte. Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così." Queste parole toccanti riflettono il peso insopportabile che grava sulle spalle delle vittime di violenza sessuale, spesso confrontate con il biasimo e l'umiliazione da parte della società.La giovane ha anche risposto alle accuse rivoltele su social media, in cui si insinuava che avesse acconsentito al rapporto con i suoi aggressori. "Basta giudizi su di me," aveva scritto in un precedente post, sottolineando l'importanza di non colpevolizzare le vittime di stupro e di rifiutare l'idea che possano essere in qualche modo responsabili degli atti di violenza subiti.Il commento più recente della giovane ha sollevato preoccupazioni per il suo benessere emotivo e psicologico. Ha affermato: "Non serve a nulla continuare, pensavo di farcela ma non è così." Queste parole sono un richiamo urgente alla necessità di fornire sostegno e assistenza a chi ha subito una tragedia così traumatica.In una positiva evoluzione della situazione, la giovane è stata trasferita in un centro dove le verrà offerta la possibilità di lavorare, oltre a ricevere il sostegno psicologico necessario. Tuttavia, il suo stato emotivo rimane fragile, e il suo appello alla fine della sofferenza richiede l'attenzione di tutti noi.È fondamentale che la società si mobiliti per sostenere le vittime di violenza sessuale, assicurando loro che non sono sole e che non sono colpevoli degli atti subiti. Questo caso rappresenta una triste testimonianza della necessità di combattere il biasimo delle vittime e di promuovere una cultura di empatia, comprensione e supporto per coloro che hanno subito traumi così devastanti.